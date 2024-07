Nicolás Maduro: Embajador de Perú en Venezuela dejará hoy Caracas tras denuncia de fraude electoral

El Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que el embajador de Perú en Venezuela, Librado Orozco, dejará hoy, 29 de julio, Caracas, tras la denuncia de un posible fraude electoral que da como único ganador a Nicolás Maduro.

El canciller Javier González-Olaechea utilizó su cuenta oficial de X, antes Twitter, para informar que, en coordinación conjunta con otros países, se tomarán acciones "para que se respete la voluntad del pueblo venezolano" en las elecciones de este último domingo, 28 de julio.

Por tal motivo, se dio a conocer que el embajador de Perú en Venezuela retornará al país, sin ningún tipo de marcha atrás.

"Varios países de la región estamos coordinando acciones conjuntas para que se respete indubitablemente la voluntad del pueblo venezolano expresada ayer. No hay marcha atrás, tome el tiempo que tome. Nuestro embajador en Venezuela, llamado en consultas, deja hoy Caracas", se lee en su reciente publicación de X, antes Twitter.

Cerca de la medianoche, hora peruana, el presidente de la CNE, Elvis Amoroso, informó que Nicolás Maduro alcanzó el 51.2% de los votos, mientras que su oponente, el líder opositor, Edmundo González, logró un 44.4%.

Al respecto, el reelecto presidente de Venezuela y líder chavista, emitió un discurso en el que pedía respeto a la Constitución, a los poderes públicos y sobre todo a la voluntad popular.

Asimismo, aprovechó en responderle al mandatario argentino, Javier Milei, calificándolo como un "bicho cobarde", "fascista", "nazi", además de "feo".

"A Milei le digo: no me aguantas un round, bicho cobarde (...) Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei (...) Milei, basura, vos sos la dictadura. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo demás", condenó el presidente de Venezuela.