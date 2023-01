Nieves Limachi, de Perú Democrático, sobre adelanto de elecciones: "Nos tenemos que ir este año"

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la vocera de Perú Democrático, Nieves Limachi, consideró que el adelanto de elecciones generales tiene que realizarse este 2023 y resaltó que el Congreso de la República debe hallar los consensos necesarios para lograr dicho fin.

"Tiene que ser ahora, en este año, en el 2023. Lo más antes que se pueda, hemos visto (que en) octubre podría ser [...] nos tenemos que ir este año [...] Tenemos que hallar los consensos dentro del Congreso", declaró en nuestro medio.

De igual manera, la parlamentaria acusó a la derecha congresal de legislar en favor de sus intereses y a espaldas de la población. Tras ello, remarcó que la ciudadanía reclama se realicen los comicios porque los poderes del Estado carecen de legitimidad.

"La derecha congresal agenda, prioriza, dictamina lo que ellos piensan que es así. Interpretan a su manera, actuando totalmente a espaldas de la población. La gente está exigiendo elecciones generales porque nos debemos ir todos. Está totalmente deslegitimado tanto el Ejecutivo, el Legislativo, yo diría hasta la Fiscalía de la Nación", manifestó.

Moción de vacancia contra Dina Boluarte

Por otro lado, la congresista de Perú Democrático indicó que la moción de vacancia presentada en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue una iniciativa multipartidaria.

"Están masacrando, están matando a nuestros hermanos y esta es la razón principal de este pedido de vacancia", agregó.

Limachi Quispe afirmó que "todavía tiene que hacerse el cambio de la Mesa Directiva" del Parlamento, ello a fin de que encontrar a algún representante que pueda llevar al país a unas nuevas elecciones que sean transparentes y democráticas.

"Se tiene que hallar una Mesa Directiva, un Gobierno de transición [...] se debe buscar un nuevo presidente para que se pueda consensuar una nueva alianza", puntualizó.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', la congresista reconoció que no lograrán su objetivo puesto que "no se llega a los 87 votos" necesarios para destituir a la jefa de Estado.

"No se llegaría a los 87, pero si nos va a permitir mostrar a la población, de forma pública, quien está con quien [...] Se va a permitir ver de que lado estamos, porque lo que estamos viviendo ahorita es una dictadura", manifestó.

Actos vandálicos en protestas

La legisladora resaltó que la ciudadanía tiene derecho a participar en las protestas que se desarrollan en diversos puntos del país y criticó que los líderes de las movilizaciones estén sufriendo una "persecución" para abrirles carpetas fiscales.

"Aquellos que se muestran como líderes, o como dirigentes, están teniendo una persecución de brujas, están buscándoles la sinrazón para abrirles sus carpetas fiscales. La gente tiene derecho a protestar, a manifestarse", expresó.

Tras ello, afirmó que la prensa no le brinda la atención necesaria a las manifestaciones cuando en estas no se presentan actos vandálicos o sucesos trágicos.

"Cuando no hay actos vandálicos, cuando no suceden tragedias, pareciera que para la prensa [...] no pasara que estuvieran marchando", indicó Nieves Limachi, quien luego agregó que "definitivamente no se puede caer en actos vandálicos".

Mira la entrevista completa