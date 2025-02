"No aportaba nada": Alejandro Salas asegura que Boluarte no participaba en consejo de ministros durante gobierno de Castillo

En más de una oportunidad, Dina Boluarte ha deslindado del gobierno de Pedro Castillo a pesar de que ella ingresó al poder por ser vicepresidenta del candidato del lápiz. Incluso, la actual mandataria culpa a la anterior gestión por la problemática social y de seguridad que se vive actualmente en el Perú.

Por ello, Exitosa conversó con el exministro de Castillo, Alejandro Salas, para conocer sus sensaciones sobre la actual administración. El abogado aprovechó la oportunidad para despotricar contra Boluarte y recordar su poco aporte cada vez que se tomaban decisiones.

En primer lugar, Salas lamentó profundamente que Dina Boluarte haya adoptado una posición en la que critica abiertamente el gobierno de Pedro Castillo y lo culpe por diversos factores a pesar de que ella fue parte del mismo.

"La presidenta con sus declaraciones no solo se miente a ella misma, sino que le miente al país. A mí me preocupa mucho las declaraciones de ella en el sentido de que pareciera que se está creyendo lo que dice", inició.

Posteriormente, el exministro contó infidencias de cuando la actual presidenta de la República ejerció su cargo de vicepresidenta. Según su versión, Boluarte aportaba poco y nada e incluso se retiraba de las reuniones cuando se daba un Consejo de Ministros donde se tomaban decisiones.

"Ella no tenía la capacidad en ese momento de poder dar ningún consejo y por el contrario ella nos preguntaba a nosotros cuales eran las políticas de estado que se estaban tomando. Lo que ella podría aportar en ese momento era algo genérico ya que cuando había Consejo de Ministros para tomar decisiones, ella se paraba y se iba a su oficina porque decía que tenía que atender y al final no participaba en el Consejo de Ministros", añadió.

Por último, Salas aseguró que estas declaraciones de la mandataria son solamente para congraciarse con los qué, según aseguró, le 'está salvando la vida'.

"La señora miente de manera descarada y me apena mucho la posición que hoy toma y está tratando de congraciarse con quienes le están salvando la vida creo yo. Y tratando de hacerles recordar a quienes la animaron a tomar la riendas del país y decirles 'oye, no me dejen sola, acá esto'", finalizó.