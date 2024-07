¡No soportaron! Congreso luce VACÍO durante mensaje a la Nación de Dina Boluarte

Pocas veces se observó un Congreso tan vacío como el de este 28 de julio. Lo más sorprendente, y más allá de la fecha especial, es que el hemiciclo fue testigo del mensaje a la Nación de Dina Boluarte.

Esto fue causado por el gran descontento de muchos parlamentarios, que al verse insatisfechos por los temas tocados por la mandataria durante su discurso, optaron por retirarse.

Otros congresistas, incluso, se quedaron dormidos en pleno mensaje, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales y divertidos memes. Esto ocurrió con el canciller Javier González-Olaechea.

Vale mencionar que la mayoría de escaños vacíos pertenecen a bancadas de izquierda, quedando poco más de 20 congresistas en el recinto.

Una de las primeras personas en retirarse tras el inicio del mensaje fue Flor Pablo Medina, quien se mostró en contra de lo manifestado por Dina Boluarte en sus redes sociales.

"No me da la conciencia para quedarme en el Pleno escuchando a la Presidenta, viendo tanta hipocresía y escuchando tantas mentiras. Canté nuestro himno nacional y me retiré", señaló.