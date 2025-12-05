"No tengo cortes, tengo rasguños": Rafael Belaunde Llosa niega haberse autolesionado con gillette

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, rechazó que se especule sobre una autolesión de su parte durante el atentado que sufrió. Aseveró que no sufrió cortes, sino que se rasguñó al haberse arrastrado cerca a los vidrios rotos.

Belaunde Llosa narró atentado

Tras el ataque armado en su contra, el precandidato presidencial narró los sucesos que terminaron con varios impactos de bala en contra de su vehículo y del cual pudo salir con vida.

Belaúnde Llosa contó que el respondió al ataque dando paso a una balacera contra los criminales. El político intentó ocultarse en la puerta del asiento de piloto y propició los disparos desde la ventana.

Respecto a los cuestionamientos públicos por el presunto uso de una hoja de navaja para infringirse autolesiones, Belaúnde negó haber hecho uso de este.

"Yo realmente no tengo cortes, tengo unos rasguños que son cuando yo he regresado al carro me he arrastrado por el asiento y el asiento estaba lleno de vidrios y ahí me he cortado pero muy levemente", precisó.

Señaló que tuvo que arrastrarse por el asiento ante el temor del ataque y la posibilidad de que otros cómplices se encontraran por la zona. "Atiné a regresar a la camioneta pero manteniendo mi cabeza lo más pegada al asiento", señaló.

Belaúnde comentó que realizó todos los disparos posibles con su pistola. "Había abastecido solo ocho tiros en la mañana", precisó.

Utiliza la gillete para uso personal

El precandidato reconoce que la hoja de navaja puede presentarse a suspicacias, pero precisó que, tras el atentado, hizo una búsqueda de sus pertenencias entre las que se encontraba el objeto en cuestión.

Sobre este, indicó que lo lleva consigo por uso personal cuando requiere cortarse el cabello, por lo que prefiere hacer uso de una navaja personal.

"Empecé a sacar todo y esa gillete yo la uso porque cuando voy al barbero, me gusta llevar mi gillete y no usar la que tienen ahí por un tema personal"

Además, cuestiona: "Si yo hubiese querido hacer un selfie, no hubiera puesto una gillete ahí, ¿no?". Respecto a las imágenes difundidas, el político precisó que estas fueron enviadas a su abogado y finalmente fueron divulgadas sin su autorización. "No he autorizado en ningún momento que se divulguen las fotos"