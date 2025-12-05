JEE abre investigación contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 abrió una investigación contra el presidente de la República, José Jerí, por presunta vulneración al principio de neutralidad electoral tras su participación en una entrevista televisiva que habría favorecido al partido político Somos Perú durante la campaña electoral.

JEE abre investigación contra José Jerí

Un reciente informe de la Coordinador de Fiscalización del JEE de Lima Centro 1, Wendolyne Zapata, advierte sobre la presunta vulneración al principio de neutralidad por parte del presidente de la República, José Jerí Oré, quien participó en el programa 'El Valor de la Verdad' y habría favorecido a la organización política Somos Perú en el contexto de campaña política previa a las Elecciones 2026.

Dirigida al presidente del JEE de Lima Centro 1, Hugo León, se recomienda elevar el informe al pleno del JEE de Lima Centro 1 a fin de proceder conforme a sus atribuciones.

El documento precisa que el principio constitucional de neutralidad se impone a toda autoridad, funcionario o servidor del Estado para que en el ejercicio de sus funciones "no interfiera con el normal desenvolvimiento de un proceso electoral".

En ese sentido, durante la participación del presidente José Jerí en el programa televisivo 'El Valor de la Verdad' se habría detectado declaraciones del jefe de Estado donde menciona y "enaltece" a la organización política con la que llegó al cargo.

"Investido como presidente de la República del Perú, Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo, durante su participación en el citado programa televisivo realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política 'Partido Democrático Somos Perú' sino que influenciarían en la intención del voto de terceros".

JEE abre proceso por presunta infracción a la neutralidad electoral

Comentarios de Jerí habrían infringido norma

En el documento presentado se expone la transcripción de extractos de la entrevista televisiva donde se habrían dado las declaraciones cuestionadas.

En uno de los momentos, Jerí habría sido consultado si el partido Somos Perú apoyó al gobierno del expresidente Pedro Castillo, a lo que Jerí Oré contestó que la organización "apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto". Además, mencionó que es de donde él venía.

"Yo vengo de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir (...) Hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad, el partido siempre ha estado con la democracia", mencionó.

Adicionalmente, el informe precisó que se verificó su actual afiliación política y se corroboró que es afiliado al partido anteriormente mencionado.

Por tales razones, se precisó que los comentarios propiciados en el programa televisivo, el mandatario "enaltece y posiciona frente a los televidentes a la organización política 'Partido Democrático Somos Perú'.