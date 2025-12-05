Rafael Belaunde Llosa tras sufrir atentado: "Lo interpreto como parte de la ola de inseguridad"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, contó detalles de lo ocurrido en Cerro Azul, donde fue víctima de un ataque armado. "No lo atribuyo a algo político", comentó.

Precandidato presidencial brinda detalles de ataque

La mañana del útlimo 2 de diciembre, Belaunde Llosa resultó víctima de un violento atentado a balazos cuando se encontraba en el interior de su vehículo. En primer lugar, sostuvo que lo interpreta como parte "de la ola de inseguridad ciudadana" que se vive en la actualidad.

"Esto es algo que le ocurre a diario a un bodeguero, a un panadero, a un mototaxista, a un trasnportista, es decir, vivimos en un momento en que la inseguridad ciudadana está desbordada, es la principal amenaza. Lo que me ha ocurrido se circunscribe en eso, no lo atribuyo a algo político ", manfiestó.

Vale indicar que, tras lo suscitado al precandidato presidencial, se han generado una serie de interrogantes que la gente se ha realizado a partir de este ataque armado debido a que existe una desconfianza en los políticos.

Respecto a lo anterior, Belaunde Llosa, explicó que desde temprano va a realizar una inspección a los proyectos inmobiliarios que tiene que lo comparte junto a sus obligaciones laborales.

"Inspeccionando una de estas áreas, me interceptó una moto, el copiloto estaba armado. Yo siempre ando armado, hace 25 años tengo mi licencia para portar armas. Cuand presumí que se trataba de un intento de robo saqué mi arma y nos intercambiamos disparos. Yo hice 8 tiros creo que hicieron contra mi carro 4 o 5, ese fue el incidente", detalló.

La trayectoria de los disparos no fue frontal

Además, resaltó que ya han homologado los casquillos y verificaron que sí pertenecían a su pistola que usó para defenderse en medio del atentado. Así como también reveló que se han encontrado las balas que usaron los delincuentes.

"Cuando vi a esta persona armada giré con la mano izquierda, con mucha violencia el timón para ladear la camioneta hacia la izquierda. Los disparos si bien han impactado a la altura de mi cara la trayectoria no es frontal, es decir no hay ningún impacto dentro de mi carro, sino han cruzado del parabrisas y han salido por la ventana del copioto", puntualizó.

