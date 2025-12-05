JNJ restituyó a Luis Arce Córdova como fiscal supremo: Órgano acató resolución del Poder Judicial

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Solo un día después de emitido el fallo, la Junta Nacional de Justicia oficializó la restitución de Luis Arce Córdova como fiscal supremo, además de la rehabilitación de su título. El órgano independiente acató de forma unánime la orden del Poder Judicial, dejando sin efecto la inscripción de su destitución en el registro personal.

JNJ tenía cinco días de plazo

La ordenanza del PJ se emitió el pasado 2 de diciembre, estableciendo cinco días como máximo para que el organismo la acatara, sin embargo, esto sucedió al día siguiente. Esto coincidió con algo que sucedió en paralelo en el Congreso de la República, cuando era inhabilitada por 10 años Delia Espinoza.

"Se resuelve rehabilitar el título a favor del señor Luis Carlos Arce Córdova como Fiscal Supremo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo seguido en el Expediente N° 6822-2022-0-1-JRDC-09", indica el texto

Documento de la JNJ que dispone la restitución de Luis Arce Córdova como fiscal Supremo.

El segundo artículo deja sin efecto la inscripción de la sanción del destitución de Arce Córdova en el registro personal. En julio del 2021 había sido destituido por la JNJ tras incurrir en las faltas muy graves previstas en los numerales 6 y 11 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, siendo ratificado en febrero del año siguiente.

"Comunicar a la Dirección de Selección y Nombramiento la rehabilitación del título del referido fiscal supremo, a fin de que la plaza no pueda ser convocada a concurso público, en atención a los dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima", señala el tercer artículo.

Ministerio Público con siete fiscales supremos

Esta decisión aumentará el números de fiscales supremos con los que contará el Ministerio Público de ahora en adelante. La lista la comprenden Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez (fiscal de la Nación interino), Luis Arce Córdova, Juan Carlos Villena, Patricia Benavides y Delia Espinoza, recientemente inhabilitada.

Cabe recordar que el fiscal que ha sido repuesto fue relacionado con el exjuez César Hinostroza, hoy prófugo, por el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

