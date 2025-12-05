Phillip Butters renunció a su precandidatura presidencial con Avanza País: "Esta decisión es irrevocable"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Dirigida al presidente del partido político Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, el precandidato Phillip Butters anunció su voluntad de renunciar a su precandidatura presidencial con esta organización política.

Phillip Butters renuncia a precandidatura

A través de una carta notarial, el precandidato presidencial Phillip Butters anunció su renuncia del partido político Avanza País por no haberse "logrado implementar ni mucho menos consolidar temas mínimos de organización",

"Hago de su conocimiento mi decisión de declinar a la posibilidad de una precandidatura presidencial considerando que, al ser una persona seria, creo que el pueblo peruano requiere de una opción sólida"

Esta es la carta que envió Phillip Butters anunciando su renuncia a Avanza País y los motivos: "No se deben ni incluir, ni nombrar, ni siquiera sugerir personajes con reputación dudosa, acusaciones pendientes"



Según indicó Butters, desde su adhesión el partido no habría consolidado las bases de organización, control, financiamiento y de desarrollo político y que considera "elementales para enfrentar el cargo que el partido le delegó".

En el documentó agradeció a las personas con las que articuló una propuesta de gobierno e indicó que hará llegar parte del plan de gobierno en el que trabajó hacia el presidente del partido. "Esperando que eso pueda sumar para las que, yo supongo, son muy buenas intenciones para con el Perú".

Además, recomendó no "incluir, nombrar, ni siquiera sugerir" a candidatos con "reputación dudosa". El partido político tendría en la mira a nuevos candidatos que podrían asumir el puesto ocupado por Butters.

También renunció a partido político

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el conductor de televisión indicó que existen "múltiples razones" que han motivado su renuncia a la precandidatura y al partido político que lo albergó.

Butters comentó que no ha podido comentar su más reciente decisión de manera personal porque el presidente del partido, Aldo Borrero, y el secretario general, Luis Flores, quienes estarían de viaje en China.

"Un partido tiene que ser serio, organizado (...) desgraciadamente no lo logré consolidar porque no encontré eco para lograr que esta propuesta sea diferente, esta decisión es irrevocable", sostuvo.

Además, expuso públicamente que el partido no le ha informado las personas que serían designadas o invitadas para conformar el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino. "No tengo ni idea, más que de algunas personas que he convocado yo, de buena fe".

El conductor se muestra disconforme a la inclusión de candidatos cuestionados. Por mencionar a alguno de ellos, considero que la inclusión de César Combina era cuestionable. "Gravísimo problema, una acusación constitucional por coimas y lavado de activos". Expuso que el partido político Avanza País estaría dando paso a "gente que ya ha estado en cárcel".