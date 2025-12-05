Congreso aprobó ingreso de personal militar de Estados Unidos al Perú por un año

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó, por mayoría, la resolución que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio peruano. Fin sería de cooperación internacional para el entrenamiento militar.

Aprueban ingreso de militares extranjeros al Perú

Durante la sesión del pleno del 4 de diciembre, el Parlamento aprobó la autorización para el ingreso de personal militar de Estados Unidos al territorio peruano.

Con 73 votos a favor, 25 votos en contra y 2 abstenciones, la Resolución Legislativa 13436/2025-CR autorizó el ingreso de personal militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América.

Tal grupo militar ingresará al territorio nacional con armamento de guerra, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

La tropa americana que llegará hacia el Perú participará en actividades dirigidas al entrenamiento físico. No se trata de un tipo de intervención militar que ponga en riesgo la soberanía del Estado peruano ni guarda relación con el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela.

Como antecedentes, entre mayo y diciembre del 2023, se permitió el ingreso de tropas estadounidenses entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del 2023 para realizar las mismas actividades de entrenamiento.

Actividades de cooperación de entrenamiento

El personal militar de las filas estadounidenses realizarán actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta no es la primera vez que se permite el ingreso de militares extranjeros a nuestro país.

Según indica la resolución, se define que el tiempo de permanencia es de 365 días donde los grupos militares extranjeros rotarán cada tres a seis meses.

Estos equipos serán distribuidos en las regiones de Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac.

Las instituciones militares involucradas se encuentran: Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), Fuerza Especial Conjunta (FEC) y Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra.

También se contará con el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea de Perú; 1 ra, 3ra y 6ta Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y Policía Nacional del Perú (DIROPESP, DIRANDRO, GRECCO), según especificó la resolución.

El Congreso de la República aprobó el ingreso de personal militar de los Estados Unidos para realizar un intercambio de cooperación de preparación militar. Se aprobó que tal colaboración permanecerá durante todo el 2026.