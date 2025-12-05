RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Confirma amenazas

Rafael Belaunde Llosa: He tenido llamadas extorsivas y un fallecido en un proyecto inmobiliario

El precandicato señaló que durante su tiempo como empresario inmobiliario, sí recibió amenazas de posibles extorsiones. Sin embargo, descarta que el último atentado en Cerro Azul sea por su experiencia política.

Belaúnde Llosa confirmaque había recibido llamadas amenazantes con anterioridad
Belaúnde Llosa confirmaque había recibido llamadas amenazantes con anterioridad (Composición Exitosa)

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/12/2025

Síguenos en Google News Google News

En declaraciones para Exitosa, el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa confirmó haber recibido amenazas en su faceta como empresario inmobiliario en Cerro Azul, lugar donde se produjo un reciente atentado contra su vida. Además, reveló incluso que un obrero terminó falleciendo tras un "conflicto entre mafias vinculadas a sindicatos".

Pese a ello, Belaúnde volvió a descartar que su experiencia política haya sido el móvil del último atentado vivido el pasado martes 2 de diciembre en el mencionado lugar y que, más bien, obedecería a un intento de robo.

Nota en desarrollo...

Rafael Belaunde Llosa tras sufrir atentado: "Lo interpreto como parte de la ola de inseguridad"
Lee también

Rafael Belaunde Llosa tras sufrir atentado: "Lo interpreto como parte de la ola de inseguridad"

Phillip Butters renunció a su precandidatura presidencial con Avanza País: "Esta decisión es irrevocable"
Lee también

Phillip Butters renunció a su precandidatura presidencial con Avanza País: "Esta decisión es irrevocable"

Temas relacionados Cerro Azul inmobiliario llamadas extorsivas precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa atentado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA