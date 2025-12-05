Rafael Belaunde Llosa: He tenido llamadas extorsivas y un fallecido en un proyecto inmobiliario

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa confirmó haber recibido amenazas en su faceta como empresario inmobiliario en Cerro Azul, lugar donde se produjo un reciente atentado contra su vida. Además, reveló incluso que un obrero terminó falleciendo tras un "conflicto entre mafias vinculadas a sindicatos".

Pese a ello, Belaúnde volvió a descartar que su experiencia política haya sido el móvil del último atentado vivido el pasado martes 2 de diciembre en el mencionado lugar y que, más bien, obedecería a un intento de robo.

Nota en desarrollo...