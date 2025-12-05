José Jerí agradece al Congreso aprobación que le otorga facultades legislativas: "Podremos enfrentar la delincuencia"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, agradeció al Congreso por aprobar en segunda votación las facultades delegadas solicitadas por el Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y otras.

Agradece facultades legislativas otorgadas

A través de su cuenta oficial de X, el presidente José Jerí emitió un pronunciamiento público para expresar su agradecimiento al Parlamento luego que se aprobara, en segunda votación, las facultades delegadas solicitadas por su gabinete.

Ello, tras la sustentación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el pasado 24 de noviembre donde se solicitaron las facultades para legislar y enfrentar las diversas crisis que atraviesa el país, principalmente por la problemática de inseguridad ciudadana.

Ahora, el Ejecutivo tendrá la capacidad de establecer y promulgar leyes en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

"Ahora sí podremos desarrollar nuevas herramientas legales en la lucha contra la delincuencia. En esta etapa también será importante escuchar las voces sectoriales y especialistas para legislar en forma adecuada", indicó.

Durante su presentación, el Ejecutivo precisó que existe una urgencia actual para enfrentar el crimen organizado por lo que el pedido requería "tomar medidas urgentísimas".

Es así que el 1 de diciembre, aprobado por mayoría, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 13280 que concedía el pedido al gobierno de José Jerí.

Decisión aprobada por el Congreso

En la sesión plenaria del jueves 4 de diciembre, el Parlamento aprobó, en primera votación, otorgar las facultades legislativas. La votación parlamentaria contó con 69 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones.

El titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría, destacó que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes y submaterias formuladas por el Poder Ejecutivo, lo que representa el 84 % del total del pedido abordado.

Respecto al tema de seguridad ciudadana, el Congreso aprobó 23 de las 26 submaterias solicitadas, priorizando aquellas que permiten combatir la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en los delitos de sicariato y extorsión, fortalecer el control de armas de fuego, cerrar brechas en migraciones y fronteras.

Por su parte, en el aspecto económico, se aprobaron 18 de las 24 facultades solicitadas entre las que se incluyeron mejorar la recaudación y la reducción de la evasión tributaria, la lucha contra la subvaluación y el contrabando, entre otras.

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, José Jerí, envió su agradecimiento al Congreso por otorgarle las facultades legislativas para dictar normativas legales en torno a la seguridad ciudadana.