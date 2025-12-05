Escolar es asaltada violentamente en SJM: vecino que intentó defenderla fue atacado con piedras

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en San Juan de Miraflores (SJM). Dos delincuentes asaltaron con violencia a una escolar en plena vía pública y, cuando un vecino intentó defenderla, fue agredido con una piedra lanzada por uno de los atacantes. El hecho ha generado indignación en la comunidad, que denuncia el incremento de robos y la falta de presencia policial en la zona.

El incidente ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Miguel Iglesias, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor caminaba tranquilamente. De pronto, dos jóvenes se acercaron y le arrebataron su mochila y teléfono celular. Los gritos de la escolar alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para intentar detener a los delincuentes.

Uno de los ciudadanos que enfrentó a los asaltantes estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza con una piedra. El proyectil, lanzado por uno de los sujetos, terminó impactando contra una camioneta blanca estacionada en la vía principal. Los delincuentes aprovecharon la confusión para huir con el botín.

Testimonios vecinales

Los vecinos aseguran que los asaltos son constantes y que el estado de emergencia decretado en Lima no ha tenido impacto en su distrito.

En cualquier hora del día hay peligro. ¿Dónde hay policía? No hay. El estado de emergencia no funciona", reclamó un residente.

Otra vecina relató que en las madrugadas los robos se intensifican y que incluso se escuchan disparos en los exteriores:

"Raras veces aparece la policía. Debería haber más cuidado por acá, no hay patrullaje".

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que deberá identificar a los responsables. Sin embargo, los vecinos temen que los delincuentes queden impunes, como ha ocurrido en otros casos recientes.

Inseguridad constante

San Juan de Miraflores es uno de los distritos más golpeados por la delincuencia en Lima Sur. A pesar de los operativos anunciados por el Gobierno, los residentes aseguran que la presencia de serenazgo y policía es mínima, lo que deja a la población expuesta a robos violentos en cualquier momento del día.

El ataque contra la escolar y la agresión al vecino que intentó defenderla reflejan así la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia en el distrito. La comunidad exige acciones concretas y patrullaje efectivo, mientras las cámaras de seguridad se convierten en la principal esperanza para que los responsables no queden impunes.