¿Con las horas contadas en Colombia? Luis Ramos dejaría América de Calí y ya analizaría su futuro

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano Luis Ramos ha sabido ganarse un espacio en el club América de Cali a punto de goles y buenas actuaciones, sin embargo, su futuro en el cuadro colombiano es una incertidumbre por lo que ya estaría analizando otras propuestas.

Ramos dejaría América de Cali

La continuidad del ariete nacional en 'Los Diablos Rojos' ha generado que se ponga en duda debido a que no se habrían iniciado conversaciones respecto a su vínculo contractual.

Recientemente, Rolando Escajadillo, director deportivo de Cusco FC, se refirió sobre la situación del futbolista de la selección peruana dejando en claro qué, hasta el momento, la escuadra caleña no ha iniciado conversaciones para quedarse con él.

Recordemos que, el jugador de 25 años se encuentra a préstamo en América de Cali y cuenta con la opción de la compra del 50% de su pase.

"Hasta el día de hoy, el equipo colombiano no se ha comunicado con nosotros para manifestar esa intención", manifestó Escajadillo en una entrevista para El Comercio.

El futbolista ya tiene otras ofertas

Todo haría indicar que Luis Ramos migraría a otro país en donde buscaría rendir de igual manera o mejor que en el América, así lo dio a conocer el director deportivo del cuadro cusqueño.

"Ya nos han llegado ofertas de varios clubes preguntado por él. Los clubes son de México y otras partes donde quieren comprar el pase del jugador. Entonces, si América de Cali no hace uso de la opción, nosotros vamos a tomar atención a las otras ofertas", reveló Rolando Escajadillo.

Es muy probable que Luis Ramos no continúe en América de Cali, luego de no llegar a un acuerdo económico. El entorno del delantero ya analiza propuestas de varios equipos, debido al buen rendimiento que mostró en Colombia. pic.twitter.com/G4PXFUqiCO — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 5, 2025

Adicionalmente, este viernes 5 de dciciembre, el periodista de L1Max, Gustavo Peralta, informó que "luego de no llegar a un acuerdo económico" es muy probable que el delantero no continué en el equipo 'Escarlata'.

"Es muy probable que Luis Ramos no continúe en América de Cali, luego de no llegar a un acuerdo económico. El entorno del delantero ya analiza propuestas de varios equipos, debido al buen rendimiento que mostró en Colombia", escribió en su cuenta oficial de 'X'.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

Tras sumarse al América de Cali, Luis Ramos se destacó por su capacidad defensiva con goles importantes y buenas actuaciones convirtiéndose en pieza clave en el ataque.

En tal sentido, participó en 46 partidos, registrando 11 goles y 3 asistencias. Dos de esos tantos los anotó en la Copa Sudamericana.

Como vemos el futuro de Luis Ramos está en manos de América de Cali, equipo que aún no ha decidido si usará la opción de compra del delantero peruano.