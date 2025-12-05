Juegos Bolivarianos 2025: Varillas o Huertas del Pino le darán una medalla de oro a Perú en tenis

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El 'Team Perú' se ha asegurado una medalla de oro más en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, en tenis masculino individual. Tras la final que alcanzó Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino le siguió los pasos y se instaló en la definición, lo que le dará un primer y segundo lugar a la delegación nacional.

Huertas del Pino levantó un set

'Juanpi' (257° del ranking ATP) tuvo su partido de semifinales en primer turno frente al chileno Benjamín Torrealva (823°), venciéndolo por 6-1 y 6-4, en el Lawn Tennis Club de la Exposición, en el Centro de Lima. Sin darle opciones, el tenista peruano impuso su jerarquía para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

Por su parte, el mayor de los hermanos Huertas del Pino tuvo que levantar una manga frente al dominicano Peter Bertran. El jugador centroamericano sacó ventaja al imponerse en la primera parte por 6-1, sin embargo, alentado por el público local, Arklon remontó y se llevó el encuentro con un sólido 6-2 y 6-3.

Estos dos triunfo permiten al Perú asegurarse una nueva medalla dorada, sin importar quien de los dos consiga ganar la final. Tanto para Varillas como para Huertas del Pino, sería la primera a nivel bolivariano y a la delegación nacional le permitiría sumas su 67° presea dorada.

Cabe precisar que ambos tenistas también hicieron pareja en dobles masculino y alcanzaron la final en los presentes Juegos Bolivarianos. No obstante, el resultado no fue el que deseaban y se quedaron con la plata, tras ser derrotados por la dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Gómez y Alejandro Arcila, con parciales 6-1, 3-6 y 10-8.

El historial de Varillas en esta clase de certámenes

A lo largo de su carrera, 'Juanpi' ha representado en varias ocasiones al Perú en Bolivarianos, Panamericanos y Suramericanos. Aunque no ha conseguido colocarse la medalla de oro, sí ha tenido la chance de subirse al podio en más de una ocasión.

En los Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, en 20018, se quedó con la de bronce en individuales, mientras que en dobles la de bronce. Al año siguiente en los Panamericanos de Lima, haciendo dupla con Gonzalo Bueno se quedó con el tercer lugar.

La jornada tenística de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 fue productiva para el Perú, tras la final que alcanzaron Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. Además, ambos se enfundaron la de plata en dobles masculino.