JNE estableció la fecha para la firma del pacto ético para las elecciones generales del 2026

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió la fecha para la firma del pacto ético de cara a las elecciones generales del 2026. El ente electoral convocará a todos los partidos políticos que participarán de la contienda como parte de sus esfuerzos institucionales para asegurar un proceso transparente, democrático y respetuoso.

¿Cuándo será suscrito el pacto?

La fecha elegida ha sido el jueves 18 de diciembre y sobre eso, el el director de Educación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, habló al respecto para la agencia Andina. Indicó que está comprometido en garantizar "una transparencia, uno de los procesos de elección democrático donde se puedan recoger las voces de toda la ciudadanía, pero también de los partidos políticos".

Señaló además que ya se han iniciado coordinaciones internas con las organizaciones políticas para conseguir un consenso previo a la firma. Esto se basará en un decálogo, el cual será suscrito por todos los participantes de la contienda electoral.

#AndinaNoticias 📹🗳Elecciones 2026: Pacto ético electoral será suscrito el 18 de diciembre https://t.co/hIxFR2WuiU pic.twitter.com/9qkfJnA1Ax — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 5, 2025

"Un decálogo del pacto ético... es una relación de 10 compromisos que todos los partidos políticos puedan arribar a comprometerse a cumplir un proceso electoral neutro, transparente, democrático y sobre todo con respeto", señaló el funcionario del JNE.

Destaco que este pacto es un clamor de la ciudadanía y los compromisos establecidos son el resultado de un proceso de consulta recogido de 820 comentarios que recogió el JNE. Agregó que será un tribunal de honor el encargado de darle seguimiento a la firma de los 30 partidos políticos que competirán.

Pacto cumplirá 20 años

Vilela del Carpio destacó el tiempo que este compromiso cumplirá dos décadas de vigencia y que ya es parte del proceso democrático del país. Para la realización del próximo indicó que se contará con representantes de la ONPE y el Reniec, que ayudarán a resolver las dudas con respecto a las bases establecidas.

Este pacto ético es histórico porque tiene ya una conformación de 20 años. Hace 20 años se firma este pacto ético organizado por el JNE", expresó.

Por último, el funcionario hizo un llamado a todos los partidos políticos para que se sumen a esta iniciativa, con el objetivo de garantizar su transparencia.

De cara a las elecciones generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido el 18 de diciembre como el día para que las organizaciones políticas que participarán firmen el pacto ético. Este documento contará con 10 compromisos que todos los participantes deberán respetar.