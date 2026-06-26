Norma Yarrow realiza desplante al presidente del JNE durante entrega de credenciales a diputados electos

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 26 de junio se realizó la entrega de las respectivas credenciales a los diputados electos para el próximo periodo presidencial. Dentro de esta ceremonia, un lamentable desplante ocurrió teniendo como protagonistas a Norma Yarrow y Roberto Burneo.

Norma Yarrow realiza desplante a presidente del JNE

Como se sabe, los diputados electos subieron uno a uno al escenario del anfiteatro del Colegio Médico del Perú, ubicado en Miraflores, para recibir la documentación que los acredita oficialmente como integrantes del nuevo Congreso de la República.

Cuando llegó el momento de la diputada electa por Renovación Popular, Norma Yarrow, el ambiente cambió de manera repentina. La actual congresista saludó uno a uno a los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y también al presidente del organismo, Roberto Burneo.

Sin embargo, el desplante llegó en el preciso momento de la entrega de credenciales ya que la parlamentaria no quiso recibirlo de las manos de la autoridad por lo que se los quitó de las manos y luego posó sola ante las cámaras de los diferentes medios.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La congresista Norma Yarrow fue duramente cuestionada por asistentes tras realizar un desplante al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante la ceremonia de entrega de credenciales a diputados electos.



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Este hecho generó diversas reacciones en los presentes quienes comenzaron a gritar como rechazo al accionar de Norma Yarrow. Entre los abucheos se logró escuchar la palabra malcriada, grosera, pero nada de ello fue impedimento para que la ahora diputada baje del escenario y regresa a su ubicación sin mostrar reacción alguna.

Proclamación de resultados se daría el próximo 3 de julio

Respecto a los resultados electorales de la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el titular del JNE reveló, en las últimas horas, que el próximo viernes 3 de julio se dará a conocer. Según indicó, aún hay temas por subsanar en el conteo de votos y luego de ello quedará todo listo para dar a conocer al próximo presidente o presidenta del Perú por los próximos 5 años.

"Quedan 114 actas que devolver a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Son 107 nacionales y siete extranjeros y con eso terminaríamos por eso se tiene pensado la proclamación de resultados entre el 3 y 7 de julio", indicó.

Además, el propio Burneo señaló que la entrega de credenciales oficiales se realizará el próximo 15 de julio en una ceremonia llevada a cabo en el Gran Teatro Nacional.

En resumen, Norma Yarrow realizó un desplante al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante la entrega de credenciales a los diputados electos.