Colegio Médico del Perú condena agresión de médico contra veterinario tras abandonar cachorros en Surco

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colegio Médico del Perú (CMP) se pronunció oficialmente sobre el caso ocurrido en Surco, donde un ciudadano venezolano identificado como Yocer Yanfran Pinto Briceño, médico de profesión, agredió físicamente a un veterinario tras dejar abandonados ocho cachorros recién nacidos en la puerta de una clínica.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad y difundido en medios, generó indignación pública por la irresponsabilidad ética del profesional de la salud, tanto en el acto de dejara a los animales en condiciones vulnerables como por la agresión posterior.

Rechazo categórico

En su comunicado, el CMP condenó de manera tajante los actos de violencia contra el veterinario el y maltrato animal, calificándolos como "absolutamente incompatibles" con los principios que rigen el ejercicio de la medicina.

La institución subrayó que la profesión médica exige respeto a la vida, la integridad y la convivencia social, valores que se ven vulnerados por conductas como las registradas en Surco.

#PRONUNCIAMIENTO |El Colegio Médico del Perú rechaza actos de violencia y maltrato animal atribuidos a un médico. Se ha iniciado un proceso ético disciplinario de oficio conforme a la normativa institucional. #CMP #ÉticaMédica #NoALaViolencia #RespetoALaVida #SaludConValores pic.twitter.com/nVhiOdryTl — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) March 19, 2026

El pronunciamiento también informó que se ha dispuesto el inicio de un procedimiento ético de oficio contra el involucrado, con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. El CMP recordó que cuenta con un sistema disciplinario orientado a evaluar infracciones éticas y garantizar el control deontológico de sus colegiados.

Asimismo, la institución expresó su solidaridad con César Piscoya, jefe médico veterinario que resultó agredido y reafirmó su respeto hacia todas las profesiones de la salud. Enfatizó que las conductas individuales no representan ni comprometen a la profesión médica en su conjunto, buscando deslindar responsabilidades colectivas y preservar la imagen del gremio.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Un sujeto protagonizó un indignante hecho en Surco al abandonar a ocho cachorritos y agredir físicamente a un médico veterinario que intentó intervenir. Según testigos, el individuo le propinó más de cinco puñetes al profesional.



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📡 6.1... pic.twitter.com/bh5s8B8C69 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

Compromiso institucional

El CMP reiteró su compromiso con el control ético y deontológico del ejercicio profesional, asegurando que los mecanismos disciplinarios se aplicarán con celeridad, imparcialidad y respeto al debido proceso.

El comunicado fue firmado por el decano nacional, Pedro Antonio Riega López, y el secretario general, Pavel Jaime Contreras Carmona, quienes remarcaron la importancia de mantener la confianza ciudadana en la profesión médica.

El pronunciamiento del Colegio Médico no se limita a solo condenar la agresión y el maltrato animal, sino que activa mecanismos disciplinarios que buscan garantizar que la ética profesional prevalezca. El desenlace de la investigación disciplinaria será clave para reforzar la confianza ciudadana en el gremio y para demostrar que la ética médica se defiende con hechos y no solo con palabras.