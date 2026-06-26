Renovación Popular será una "oposición constructiva" en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, afirma senador electo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el senador electo por Renovación Popular, Edgar Mancha Pineda, aseguró que su bancada ejercerá una oposición "constructiva" ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Señaló que respaldarán las medidas que beneficien al país y fiscalizarán aquellas que consideren contrarias al interés nacional.

El parlamentario Señaló que respaldarán las medidas orientadas a la reactivación económica, la seguridad y el empleo, aunque advirtió que se opondrán a cualquier iniciativa que atente contra la institucionalidad y el Estado de derecho.

"Básicamente hemos dicho que vamos a hacer una 'oposición constructiva' en todos aquellos aspectos de que, de confirmarse que la señora Fujimori detente el poder, entonces va a tener el respaldo de Renovación Popular", manifestó.

Respaldo a medidas económicas y sociales

Mancha Pineda detalló que temas como la recuperación económica, la generación de empleo y la seguridad ciudadana constituyen prioridades nacionales que merecen el apoyo de todas las fuerzas políticas.

"En el tema de la reactivación económica, la generación de empleo, la mejora de la calidad educativa, la salud, infraestructura y seguridad que tanta falta hace en el país, si hay esas propuestas tenga por seguro que va a tener el respaldo de Renovación Popular de toda la bancada", declaró.

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El senador electo precisó que la ciudadanía espera acuerdos en temas urgentes. Por ello, consideró que el próximo Parlamento debe asumir una actitud responsable frente a las necesidades del país.

Advierten oposición firme para la defensa institucional

No obstante, el representante de Renovación Popular dejó en claro que el apoyo no será sin condiciones. Indicó que la bancada se opondrá cuando considere que determinadas medidas afectan la institucionalidad democrática.

"Pero si se quiere de repente hacer algunos aspectos que vayan en contra de la institucionalidad, en contra del Estado de derecho, vamos a ser también una oposición firme", enfatizó.

Sus declaraciones reflejan la posición que adoptaría la agrupación política en el próximo Senado, en un escenario donde ninguna fuerza tendría un control absoluto del Parlamento.

La posibilidad de un gobierno encabezado por Keiko Fujimori continúa generando reacciones en las diversas fuerzas políticas que integrarán el próximo Congreso. En ese escenario, el senador electo de Renovación Popular, Edgar Mancha Pineda, afirmó que su bancada mantendrá una posición de oposición constructiva, priorizando los intereses del país por encima de las diferencias políticas.

Mientras se consolida el próximo gobierno, las fuerzas políticas comienzan a definir sus posiciones, dejando en claro que el respaldo parlamentario estará condicionado al respeto de la institucionalidad y a las demandas de la ciudadanía.