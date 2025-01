Nuevo jefe de Oficina Legal del Congreso afirma que hubo irregularidades en elecciones que ganó Pedro Castillo

En diálogo con Exitosa, el nuevo jefe de la Oficina Legal del Congreso, Ángel Delgado, sostuvo que hubo irregularidades en las elecciones de 2021, proceso que ganó Pedro Castillo.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Delgado criticó al Jurado Nacional de Elecciones por no exhibir, en su momento, los documentos que habrían permitido corroborar la victoria de Pedro Castillo. No obstante, apuntó que ahora todos reconocen de facto el resultado de los comicios.

"Yo he hecho reparos. El Jurado Nacional de Elecciones, en su momento, no exhibió los documentos que habrían permitido hacer una verificación. Una vez producido eso, estamos en una situación de hecho. Todos estamos de facto reconociendo una situación, por más que uno pueda tener reparos", declaró.

Asimismo, el jefe de la Oficina Legal del Congreso cuestionó que, en determinadas jurisdicciones del país, las elecciones sean de 200 a 0 a favor de una candidatura.

"Yo si creo que han habido irregularidades. No puede ser que en determinadas circunscripciones del país, en la sierra donde no hay mayor control, las elecciones sean 200 a 0 a favor de una candidatura (...) Ha ocurrido antes, pero cuanto tienes una distancia superior a 1% o 2% es irrelevante, pero si estás hablando de decimas ese tipo de votaciones sospechosas se convierten en decisivas y merecen un esclarecimiento particular", agregó.