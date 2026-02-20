ONP: Guido Bellido exige a José Balcázar aprobar retiro de hasta 4 UIT para aportantes del sistema

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte, lanzó este viernes un mensaje público dirigido al presidente interino José María Balcázar Zelada, en el que exige que se evalúe y apruebe el retiro de 4 UIT (S/22.000) para los aportantes de la ONP.

En su pronunciamiento, Bellido recordó que, desde la pandemia, los afiliados a las AFP han podido acceder a retiros de sus fondos en al menos ocho ocasiones, mientras que los aportantes de la ONP siguen esperando una medida similar.

"Señor presidente José María Balcázar Zelada, le solicito que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, evalúe la viabilidad económica de autorizar el retiro de 4 UIT para los aportantes de la ONP. Hasta el día de hoy, ningún presidente ha atendido este pedido", escribió en redes sociales.

El parlamentario denunció una "clara discriminación" hacia los afiliados al sistema público de pensiones y pidió al Ejecutivo "hacer historia y justicia con el pueblo". Su mensaje se suma a más de una decena de proyectos de ley que permanecen en el Congreso a la espera de dictamen, todos con el mismo objetivo: permitir retiros de la ONP en condiciones similares a las AFP.

Post de Bellido.

Dudas de la viabilidad

La propuesta de retiro de la ONP genera dudas por su viabilidad económica. A diferencia de las AFP, que funcionan con cuentas individuales de capitalización, la ONP opera bajo un sistema de reparto: los aportes de los trabajadores activos se destinan directamente al pago de las pensiones de los jubilados. Esto significa que no existen fondos acumulados que puedan ser retirados.

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ya había advertido que un retiro de la ONP sería "incongruente", pues "la ONP no tiene dinero guardado". En ese sentido, la medida podría comprometer la sostenibilidad del sistema y abrir una discusión constitucional sobre su legalidad.

El mensaje de Bellido coloca presión sobre Balcázar en un momento en que el Ministerio de Economía y Finanzas ha instalado mesas de trabajo para evaluar la viabilidad de la propuesta. Con ello, buscaría capitalizar el descontento de los aportantes de la ONP, pero al mismo tiempo enfrenta un muro técnico que cuestiona la factibilidad de entregar retiros en un sistema sin cuentas individuales.

En medio de la crisis política y social, el pronunciamiento de Bellido refuerza la narrativa de que el nuevo presidente interino debe tomar decisiones rápidas y de alto impacto. Sin embargo, la tensión entre la demanda ciudadana y la sostenibilidad del sistema de pensiones se mantendrá bajo análisis desde las entidades correspondientes.