José Luna Gálvez anunció que Daniel Urresti será ministro del Interior en un eventual gobierno

José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, visitó a Daniel Urresti tras conocerse la anulación de su sentencia. Ante la prensa, señaló que lo designará como su ministro del Interior en un eventual gobierno para que sea el "encargado de asegurarnos la seguridad ciudadana".

Una nueva noticia vuelve a remecer el ámbito político y judicial en Perú. El Tribunal Constitucional (TC) anuló este viernes 20 de febrero la condena de 12 años de cárcel que se le había impuesto a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, lo que conlleva la liberación inmediata del extitular del Ministerio del Interior en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Tras tener conocimiento de esta situación, el líder de Podemos Perú y candidato presidencial, José Luna, visitó a Urresti hasta el Hospital Militar donde se encuentra hospitalizado tras ser operado (según el abogado Miguel Angel Soria, tras detectársele dos aneurismas).

En los exteriores del nosocomio, Luna Gálvez no pudo evitar asegurar ante la prensa que, en caso de que gane la presidencia en las elecciones del 12 de abril, designará a Urresti como su ministro del Interior. Además, enfatizó que el esposo de Juanita Pastor encabezará un plan de seguridad ciudadana que contempla un shock de inversión de 5 mil millones de soles.

"Plan Urresti ahora sí se va a ejecutar y comunico al país que Daniel Urresti va a ser el ministro del Interior y el encargado de asegurarnos la seguridad ciudadana", precisó ante los medios de comunicación durante su visita en el Hospital Militar.

