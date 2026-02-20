¡Indignante abandono en Las Vegas! Mujer deja a su perro en aeropuerto tras negarle vuelo por falta de documentación

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una escena que ha generado indignación ocurrió en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, cuando una mujer decidió abandonar a su pequeño perro luego de que le negaran el e,barque por no cumplir con la documentación requerida.

El hecho se registró cerca de las 11:39 en la puerta D1. De acuerdo con el reporte policial, la mujer pretendía viajar con el animal como perro de servicio. Sin embargo, el personal de la aerolínea le indicó que debía completar un formulario en línea antes de abordar. Al no realizar el trámite, se le negó la tarjeta de ambarque.

Lejos de buscar una solución, la propietaria optó por atar al perro a un medidor metálico de equipaje de mano, muy cerca del mostrador de la aerolínea JetBlue, y se dirigió sola hacia la zona de embarque.

Intervención policial y arresto

Trabajadores del aeropuerto alertaron a las autoridades. Agentes del Las Vegas Metropolitan Police Departament (LVMPD) localizaron a la mujer en la misma puerta de embarque.

Al ser consultada, explicó que la aerolínea no le permitió viajar con el perro y que el animal tenía un dispositivo de rastreo, lo que, según ella, lo hacía aceptable dejarlo momentáneamente en el lugar. Señaló que pensaba regresar por él.

Los oficiales procedieron a detenerla por cargos relacionados con abandono animal. Durante el traslado a través del control de seguridad, la mujer se mostró hostil y se resistió a la intervención, lo que sumó un cargo adicional por resistencia a la autoridad.

El caso fue documentado oficialmente y las autoridades reiteraron que abandonar a un animal consituye a un delito grave.

"JetBlue", a salvo y en busca de hogar

Mientras se resolvía la situación legal de la dueña, empleados del aeropuerto y agentes policiales cuidaron al perro, un cruce de golden doodle y mini poodle de aproximandamente dos años.

Más tarde, el animal fue entregado a los Servicios de Protección Animal para cumplir con el periodo obligatorio de retención de 10 días. Al no presentarse la propietaria para reclamarlo, intervino la organización Retriever Rescue of Las Vegas.

El perro fue bautizado cariñosamente como JetBlue, en honor a la aerolínea y actualmente se encuentra en un hogar temporal. Según la organización, el can está en buen estado y pronto será dado en adopción a una familia que pueda brindarle un entorno seguro y responsable.

Tras el incidente, la policía destacó la coordinación entre el personal de aeropuerto, la TSA, el control de animales y los grupos de rescate. Además, reiteró su política de tolerancia frente al maltrato y la negligencia animal.