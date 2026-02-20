Presidente José María Balcázar se reunió con titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su segundo día de mandato, el flamante Presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en medio de encuentros con autoridades del país.

Presidenta del PJ sostiene reunión con José Balcázar

La cita fue difundida a través de las redes sociales de la Presidencia. Durante el encuentro, según indicaron, se abordó temas de carácter institucional.

"Este encuentro institucional permite fortalecer el trabajo del Ejecutivo con los poderes del Estado y coordinar acciones por el bienestar del país", indica el mensaje.

Como parte de la agenda de Balcázar, quien fue elegido este miércoles 18 de febrero por el Congreso de la República como presidente encargado, el mandatario viene sosteniendo encuentros desde su primer día en Palacio.

Entre las figuras que asistieron a la Casa de Pizarro en estos dos días, se encuentran el presidente del BCR, Julio Velarde; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

Como parte de su agenda de trabajo, el presidente José María Balcázar sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.



Este encuentro institucional permite fortalecer el trabajo del Ejecutivo con los poderes del Estado y... pic.twitter.com/5rJVRxyeao — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

Asimismo, el jefe de Estado también sostuvo una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central "Daniel Alcides Carrión".

Vladimir Cerrón negó haberse comunicado con presidente Balcázar

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial, Vladimir Cerrón, fue consultado sobre la reciente elección por parte del Congreso de la República para designar a José María Balcázar como nuevo jefe de Estado en reemplazo de José Jerí. Según precisó, no ha mantenido comunicación alguna con Balcázar.

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el prófugo descartó que Perú Libre se encuentro detrás del manejo del Parlamento, por lo que señaló que la elección de Balcázar resultó ser el "producto de un consenso de múltiples partidos".

Es así que, en el marco del anuncio por parte de Balcázar sobre mantener reuniones con las diversas bancadas para dialogar en Palacio de Gobierno, Cerrón negó que haya sido parte dicha comunicación. Según indicó, las últimas conversaciones con el actual presidente fueron en 2023, cuando el último de desempeñaba como congresista.