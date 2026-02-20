Alarma en Arequipa: Abuelita fue arrastrada por huaico tras rescatar a una niña en desborde de torrentera

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las fuertes lluvias y huaicos continúan provocando daños en el territorio nacional. Este viernes por la mañana, una adulta mayor fue arrastrada por un huaico tras el desborde de la torrentera El Chullo, en Arequipa.

Anciana es arrastrada por torrentera El Chullo en Arequipa

El hecho ocurrió en el distrito de Yanahuara. Según informó Latina, en el intento de la anciana de proteger a una niña, presuntamente su nieta, del violento caudal del huaico, que arrastró todo a su paso, ambas fueron llevadas por la corriente.

Según las imágenes registradas por vecinos, que se mostraron aterrorizados por lo que estaba sucediendo, la mujer pudo cargar a la menor mientras eran arrastradas por el huaico. Afortunadamente, ambas lograron sobrevivir.

Sin embargo, no todos los lugareños contaron con esa suerte. Las intensas lluvias que soportó la región en las últimas horas, provocaron la activación de torrenteras y el desborde de quebradas, dejando un saldo de dos personas fallecidas, daños materiales y diversos vehículos varados.

Una de las víctimas mortales es una anciana, que perdió la vida luego de ser arrastrada por la corriente de otra torrentera Cayma. El otro fallecido es un hombre de 42 años, que perdió la vida en Uchumayo al ser impactado por un rayo en medio de una tormenta.

Bus de Oltursa se volcó en plena Panamericana Sur por caída de huaico

Un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó en plena Panamericana Sur debido a que intensas lluvias en la región de Ica provocaron la caída de un huaico que interrumpió la vía. Según se conoció, personal de los bomberos tuvieron que llegar al lugar para brindar atención a los pasajeros.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el lamentable hecho ocurrió durante horas de la noche del último miércoles 18 de febrero, exactamente en el kilómetro 368, en Santa Cruz, distrito de Palpa. La unidad vehicular realizaba el trayecto Lima - Arequipa.

En tal sentido, se conoció que los pasajeros que se encontraban a bordo del bus, pasaron momentos de tensión luego de observar cómo el bus fue arrastrado por la fuerza del huaico generado por las intensas lluvias en la zona, la cual desde hace días se vienen presentado viviendas afectadas en distintos lugares.

