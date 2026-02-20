RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
¿Permanecerá?

Lesly Shica presentó su renuncia: Ministra no descarta continuar en el cargo de recibir oferta de José Balcázar

La titular del Midis, Lesly Shica, no descartó continuar en el cargo si el presidente José Balcázar se lo propone. Sin embargo, detalló que el mandatario debe tener la libertad de armar su propio equipo.

Lesly Shica no descarta permanecer en el Midis si Balcázar se lo propone
Lesly Shica no descarta permanecer en el Midis si Balcázar se lo propone (Composición Exitosa)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/02/2026

La aún ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, tras presentar su renuncia expresó que su continuidad en el ministerio depende únicamente del presidente José María Balcázar y no descartó aceptar una propuesta para seguir e el cargo. 

No descarta permanecer en el cargo

En declaraciones para Canal N, Shica sostuvo que todos funcionario público debe contar con desprendimiento, debido a que con la entrada de un nuevo mandatario, este debe tener la libertad de formar su equipo técnico según le convenga. 

"La naturaleza de un funcionario público que cuenta con vocación de servicio, es además también tener un desprendimiento, porque sabemos que los roles que nos tocan en distintos sectores por lo que hemos pasado. En el caso particular (...), es que quien ingresa, en este caso el nuevo presidente, tenga la libertad de poder estructurar el equipo conforme a los preceptos que él le corresponda", explicó en primer lugar. 

Al ser cuestionado de si aceptaría permanecer en el cargo, de recibir una propuesta de parte del mandatario Balcázar no descartó continuar en el Midis.

"Me parece que esa es una señal de respeto al señor presidente, hemos hecho lo propio todos los ministros. En mi caso particular, la decisión de ser funcionario público es un camino, no solo profesional, es un camino de vida, por lo tanto siempre voy a seguir sirviendo a mi país en los distintos roles, con cargo o sin cargo, donde nos corresponda porque para eso hemos sido formados", expresó. 

MIDIS firma convenio con la Físcalía

La titular del Midis junto al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, firmaron un convenio para sumar al Ministerio Público en el trabajo que realiza el sector a favor de la población vulnerables. Este acuerdo tiene el fin de reforzar los mecanismos de prevención, supervisión y control. 

La labor articulada ente el Midis y la Fiscalía permitirá identificar riesgos para actuar oportunamente ante posibles incidencias. 

"Hablamos de niñas y niños que esperan un alimento seguro en su escuela; de madres que confían en que el Estado acompañará a sus familias; de comunidades que merecen oportunidades reales para salir adelante. Cada decisión, cada proceso, cada firma tiene rostro humano", señaló la ministra.

La titular del Midis explicó que el convenio contribuirá a reforzar la implementación y supervisión de proveedores, operadores y todos los actores que intervienen en la cadena del servicio del PAE, desde la contratación y provisión de insumos hasta la entrega final de los alimentos. El objetivo es garantizar calidad, inocuidad y transparencia en cada etapa del proceso.

Es tras esta visita y firma de convenio que la aún ministra Lesly Shica no descartó continuar en el cargo si el presidente José María Balcázar se lo propone. 

