Pedro Castillo deberá RENUNCIAR a apelación de su condena si quiere el indulto de José Balcázar, señala abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Benji Espinoza, sostuvo que un eventual indulto a Pedro Castillo sería definido por el presidente José María Balcázar, pero par ello, el exmandatario tendría que dimitir del recurso de apelación que busca anular la acusación en su contra por el caso golpe de Estado.

Presidente es quien decide indulto

Durante diálogo con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, el letrado fue enfático al señalar que la única figura que puede conceder el indulto, es el presidente de la Republica, según la Constitución Política del Perú. "Todo queda en manos de Balcázar, finalmente", precisó.

En tal sentido, Espinoza detalló que el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cual se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), es claro al señalar que, de tratarse de una atribución presidencial, la recomendación que realicen es "no vinculante", por lo que es netamente decisión de Balcázar brindar un posible indulto a Castillo.

De acuerdo al abogado, es un requisito el hecho de que el indulto se brinde a una persona que cuenta con una sentencia firme. En el caso de Castillo, tendría que renunciar a su apelación con la cual busca que se anule la acusación en su contra por el presunto delito de rebelión.

"Castillo tendría, para que le pueda dar el indulto Balcázar, tendría que renunciar a su apelación a través de una figura que es el desistimiento de la apelación, si no lo hace no puede darse el indulto definitivamente", dijo a nuestro medio, este viernes 20 de febrero.

Es así que, Castillo Terrones tendría que asumir el "riesgo enorme" de eliminar la revisión de su sentencia por una instancia superior que podría absolverlo. "Nada le garantiza que el hecho de que Castillo renuncie a apelar y finalmente quede una sentencia consentida y firme, que Balcázar termine indultándolo, puede que no lo haga", detalló Benji Espinoza.

Walter Ayala a favor de indulto de Castillo

Cabe mencionar que, durante el primer día de mandato del nuevo presidente elegido por el Congreso, José María Balcázar, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, confirmó que sostendrán una reunión para abordar pedido de indulto al exmandatario.

"He pedido una cita y he hablado con un funcionario del Ejecutivo. Me llamó a horas de la tarde y me dijo que, posiblemente, mañana o el sábado se está programando una cita con Balcázar. Le voy a decir que cumpla su palabra", declaró a Exitosa el último jueves 19 de febrero.

De esta manera, el abogado penalista, Benji Espinoza, se refirió a los escenarios ante el pedido de Pedro Castillo hacia el presidente José María Balcázar, a quien solicitó formalmente el indulto.