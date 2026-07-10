Jefe del INEI presenta resultados del Censo Nacional 2025: Lima Metropolitana continúa siendo la zona más poblada

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió los resultados de los Censos Nacionales 2025 a nivel provincial y distrital, y reveló que 27 provincias superan los 200 mil habitantes. Lima Metropolitana lidera con 9,6 millones de personas, mientras que Arequipa, Trujillo y el Callao también rebasan el millón cada una.

Según el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, entre 2017 y 2025, 25 de esas provincias registraron crecimiento poblacional anual, con Lambayeque a la cabeza (2,5%), seguida de Arequipa (2,0%) e Ica (1,8%). En contraste, San Román y Puno, en la región Puno, fueron las únicas que mostraron una reducción de habitantes, mientras que Lima Metropolitana mantuvo un avance moderado de 1,1%.

San Juan de Lurigancho se mantiene como el distrito limeño más poblado

Los resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran un cambio en la composición demográfica de los 1,892 distritos del país frente a 2017, pues disminuyeron los que tienen entre 500 y 4,999 habitantes, mientras crecieron los de 5 mil a más, reflejando una mayor concentración poblacional en áreas urbanas. En ese escenario, San Juan de Lurigancho continúa como el distrito más poblado del Perú, con 1 millón 125 mil habitantes, seguido por San Martín de Porres, Ate, Comas y Callao.

Disminuye la migración interna de la población

Entre 2020 y 2025, la migración interna disminuyó de 1 millón 433 mil a 1 millón 227 mil personas, lo que refleja una menor movilidad poblacional vinculada al proceso de transición demográfica, al menor peso de la población joven y a los cambios en la dinámica económica y territorial del país.

Población extranjera en el país contó más de 1 millón

Según los Censos Nacionales 2025, la población extranjera empadronada en el país alcanzó 1 millón 53 mil personas, con una ligera mayoría de hombres (50,7%) frente a mujeres (49,3%). Además, el 80,0% tiene entre 15 y 59 años, lo que evidencia una presencia mayormente vinculada al trabajo, y el 65,5% reside en Lima Metropolitana.

Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, expuso los resultados finales de los Censos Nacionales 2025. Donde señaló que Lima Metropolitana es el sector del Perú con mayor cantidad de habitantes, como también brindó más data específica acerca de como se ha ido desarrollando en demás distritos y provincias.