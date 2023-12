Patricia Chirinos asegura que su viaje a España estuvo programado, pero pedido de licencia recién habría ingresado hoy

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, aseguró que su viaje a España, ya se encontraba programado con anterioridad, sin embargo, el oficio donde solicita licencia la desmiente, ya que habría ingresado recién este martes.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la parlamentaria informó que se trata de una salida de territorio nacional por fiestas de fin de año, ello con "motivos familiares", el cual "siempre hace".

"Como todos los años, tenía programado un viaje a España para pasar las fiestas. Esto es algo que siempre hago por motivos familiares y así pueden comprobarlo en mi registro migratorio. Así que dejen de inventarse cuentos de fuga, que yo no estoy investigada ni tengo ningún impedimento. Y no se preocupen, que cuando antes estaré de vuelta. ¡La lucha contra la mafia caviar no se detiene!", escribió.