Perú Libre y Bloque Magisterial impulsan proyecto de ley que afectaría masificación de gas natural en Cusco

En conversación con Exitosa, el gerente regional de Energía y Minas del GORE Cusco, Merciano Basilio Peláez, indicó que congresistas de Perú Libre y el Bloque Magisterial estarían impulsando un proyecto de ley (PL) que afectaría la masificación del gas natural en su región.

Masificación de gas natural en peligro

Detrás de esta mencionada iniciativa legislativa se encuentra el congresista Paul Gutiérrez Ticona, la parlamentaria Lucinda Vásquez, Germán Tacuri, Álex Paredes. Al respecto, Basilio Peláez fue consultado si se ha buscado algún acercamiento con ellos.

"Para nosotros esta norma no era precisa de conocimiento, pero hoy en la tarde sí nos ha llegado inmediatamente desde el Congreso de la República el dictamen que la Subcomisión de Energía y Minas ha elaborado, con ello pretenden meter al Pleno para la inscripción y aprobación correspondiente (...) esta ley es totalmente atentatoria", aseveró.

En tal sentido, enfatizó "si es posible declararemos persona no grata a la congresista Katy Ugarte". "También firmó y fue parte de este proyecto de ley nefasta que perjudica al pueblo peruano", añadió.

"La mayoría de estos congresistas son de Perú Libre y Bloque Magisterial, parece que estos señores no piensan en Perú (...) perjudicando cerca de 8 millones de peruanos que hoy necesitan", manifestó el gerente regional de Energía y Minas del GORE Cusco.

Adicionalmente, resaltó que en Cusco se encuentran trabajando en la apertura de zanjas y mandando procesos en las 13 provincias que conforman la región. "De la misma forma estamos mandando procesos en Puno, Arequipa, estamos en proceso de ejecución de masificación, en Tacna, en Moquegua, estamos en lo mismo, esto (proyecto de ley) en vez de hacerle bien al país, estaría buscando la perjudicación", sostuvo.

¿Buscarán acercamiento al Pleno del Congreso?

En consiguiente, Merciano Basilio Peláez fue consultado si buscarán acercamiento al Pleno del Congreso de la República mediante el gobernador regional del Cusco con el objetivo de frenar este proyecto de ley por considerarse atentativo contra los intereses de la región.

"Vamos a tener una reunión con nuestro gobernador, terminando mañana temprano estaremos en comunicación no solo con la Comisión de Energía y Minas, también nos acercaremos al mismo presidente de transición explicaremos esta norma y cuáles son los beneficios que perjudican al país", sentenció.

