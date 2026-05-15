PPK es inocente por falta de resolución judicial que lo declare culpable, afirma penalista

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El reciente archivamiento del caso por lavado de activos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha generado diversas interpretaciones en el ámbito jurídico y político.

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión señaló que, en términos estrictamente legales, PPK es inocente porque nunca existió una resolución judicial que lo declare culpable. Según explicó, lo que hubo fue una investigación fiscal que llegó a etapa preparatoria, pero no se tradujo en una sentencia firme.

Decisión en primera instancia

Carrión subrayó que el archivo se dio en primera instancia y que aún cabe la posibilidad de apelación por parte de la Procuraduría o el Ministerio Público.

"En el caso de Pedro Pablo Kuczynski solo ha habido una investigación fiscal, que si bien es cierto pasó a una etapa preparatoria, no hubo ninguna resolución judicial que lo declare culpable y, por lo tanto, es inocente", puntualizó.

El especialista también criticó lo que considera un "uso excesivo" de prisiones preventivas y la aplicación del Derecho contra el exmandatario, al convertir el caso en un presunto delito de lavado de activos sin que se haya podido demostrar si PPK tenía conocimiento de que los aportes recibidos eran de origen ilícito.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, indicó que en el caso de PPK solo existía una investigación fiscal, no hubo resolución judicial que lo declare culpable. Precisó que el archivamiento ha sido en primera instancia y que... pic.twitter.com/Sh9tRbSjgp — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

Infracciones administrativas

Aunque defendió la inocencia de Kuczynski en el ámbito penal, Carrión reconoció que sí existieron infracciones administrativas. Recordó que los candidatos tienen la obligación de informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre ingresos, egresos y el uso de fondos en campaña, algo que muchas agrupaciones no cumplían.

"Aquí claramente hay delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, pues tenía la obligación de informar a la entidad que supervisa estos fondos", señaló.

El penalista advirtió que el archivo dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho no es definitivo, ya que falta la revisión en segunda instancia.

"El archivo por ahora se ha dado en una primera instancia. Falta una segunda; veamos si la Procuraduría o el Ministerio Público apelan esta decisión, que es lo más seguro, y tenga que dilucidarse por la segunda instancia", explicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión señaló que el archivamiento de la investigación por presunto aporte de Odebrecht a la campaña de PPK del 2011 se debió a que el juez Richard Concepción Carhuancho no constituía el... pic.twitter.com/ZEbmw6nYE9 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

El panorama pone en relieve la diferencia entre ser investigado y ser condenado. Para el penalista, mientras no exista una sentencia firme, PPK es inocente. Sin embargo, el caso aún podría tener un nuevo capítulo si las autoridades deciden apelar.

En paralelo, el debate sobre el uso de prisiones preventivas y la transparencia en el financiamiento político vuelve a ocupar la agenda pública, recordando que la línea entre infracciones administrativas y delitos penales sigue siendo un terreno complejo en la política y jurisprudencia peruana.