Pedro Ripalda, director ejecutivo de Qali Warma, renuncia tras denuncias de corrupción en el programa del MIDIS

El director ejecutivo de Qali Warma, Pedro Ripalda, anunció su renuncia al cargo luego de las polémicas en torno a la entrega de carne de caballo y en mal estado a escolares pertenecientes al programa.

Como se recuerda, diversos reportajes periodísticos evidenciaron que una gran corrupción se dio en la interna del programa del MIDIS para tapar la distribución de carne en mal estado y de caballo a niños en Ayacucho y otras regiones del país.

Por ello, Pedro Ripalda utilizó sus redes sociales para dar a conocer su renuncia irrevocable al cargo de director ejecutivo de Qali Warma. En el documento presentado, el funcionario reconoce estar absolutamente indignado con la empresa que fue responsable del reparto de estas conservas de dudosa calidad y que podrían perjudicar la salud de los escolares.

"Está claro que el descubrimiento de una empresa inescrupulosa y corrupta que vulneró los procesos de las autoridades sanitarias regional y nacional, así como las del programa, no debe tolerarse nunca más. Esta situación me ha generado una profunda indignación, rechazo y condena que he expresado públicamente, porque estas prácticas delictivas han afectado a la población más vulnerable y sensible de nuestro país", precisó.