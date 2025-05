Perú Libre y Fuerza Popular blindan a Boluarte, afirma Alex Flores: Congresista acusa alianza entre bancadas

En entrevista con Exitosa, el congresista de Bancada Socialista, Alex Flores, acusó una alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular en el Congreso de la República. "Vienen blindando a este gobierno incapaz de Dina Boluarte", aseguró.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario recordó que él llegó al Parlamento como miembro de Perú Libre, sin embargo, renunció junto con algunos colegas, cuando se compactó una presunta alianza para la elección de la Mesa Directiva 2024-2025,

"El tiempo nos ha dado la razón, porque ahora estamos viendo que Perú Libre vota, actúa igual que el fujimorismo, igual que la derecha, y en esta coyuntura particular soterradamente vienen blindando a este gobierno incapaz de la señora Dina Boluarte", dijo a nuestro medio.

De tal modo, al ser consultado sobre la juramentación del nuevo gabinete ministerial liderado por Eduardo Arana, la cual se llevó a cabo el último miércoles 14 de mayo y solo presentó un cambio en la cartera de Justicia, Flores calificó de ofensa la decisión de Boluarte Zegarra de mantener a los ministros que renunciaron.

En tal sentido, señaló que la mandataria tenía una "última oportunidad" para enmendarse, eligiendo a un nuevo cuadro político técnico a fin de enfrentar las problemáticas que atraviesa al país, en especial la inseguridad y criminalidad. Sin embargo, prefirió "satisfacer a sus cómplices" en el Parlamento.

Según Alex Flores, los parlamentarios aprobaron el viaje de Boluarte al Vaticano en el marco de la entronización del Papa León XIV como un "premio consuelo", luego de que esta no haya realizado el cambio del gabinete por completo.

"La señora Dina Boluarte no representa al pueblo peruano, de ninguna manera. Ella ha mentido, de manera descarada sobre las cirugías estéticas, sobre los relojes Rolex. Se resiste a responder a la justicia por los 49 muertos en las protestas. Ella no es alguien que pueda representar al pueblo peruano y no está muy bien de que pueda ir al Vaticano", enfatizó Flores.