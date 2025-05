Eduardo Salhuana rechaza invitación de Dina Boluarte para viajar al Vaticano: "Su presencia es suficiente"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, rechazó la invitación del Gobierno de Dina Boluarte para viajar al Vaticano en el marco de la entronización del Papa León XIV. "Con la presencia de la presidenta es suficiente", aseveró.

Mediante declaraciones a los medios desde el Parlamento, Salhuana sí se mostró a favor de que en algún momento el Papa León XIV asista al territorio peruano. "Sería grato recibirlo aquí en Perú", agregó.

"Nosotros no iríamos en esa delegación, creemos que las circunstancias políticas actuales exigen que el presidente del Congreso permanezca aquí cumpliendo sus labores parlamentarias y de representación política. Creemos que con la presencia de la presidenta que personifica la nación, es suficiente", precisó Salhuana.

De tal modo, el presidente del Parlamento explicó que el motivo por el que rechazó dicha invitación por parte del Gobierno de Boluarte Zegarra, se debe a las actuales circunstancias políticas que se atraviesa en el país; por ello, prefirió negarse a asistir a la ceremonia de entronización del Papa León XIV.

En tal sentido, Salhuana abrió la posibilidad de que la mandataria una a la delegación que viajará al Vaticano a autoridades de Chiclayo o Piura, lugares donde residió y trabajó Robert Francis Prevost durante muchos años de su vida.

Cabe mencionar que, también descartó la solicitud por parte de algún legislador para viajar a dicha ceremonia en el Vaticano. "La posición es la que estoy señalando", detalló.

En otro momento, Salhuana fue consultado sobre la designación de Carlos Malaver Odias como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter); ello en el marco de la crítica situación de inseguridad que atraviesa el país.

Sobre ello, indicó que deberían presentarse cambios al interior de la Policía Nacional del Perú. Además, sobre el voto de confianza al nuevo gabinete de Eduardo Salhuana, el presidente del Congreso no emitió alguna postura.

"Lo que esperamos es que de una vez por todas se trace una estrategia y una política clara entorno al tema de seguridad ciudadana porque se cambian ministros, pero la delincuencia crece, se cambian ministros, pero todos los equipos de la PNP se mantienen, no hay cambios y si vemos que una política no funciona evidentemente, las personalidades que la están encarnando no están haciendo su trabajo como corresponde", puntualizó.