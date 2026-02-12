Al menos 169 transportistas han sido víctimas de atentados por extorsión entre 2024 y 2025

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Brenda Belleza, explicó, en base a su reciente informe, que se han registrado 125 atentados contra transportistas por presuntos actos de extorsión durante agosto de 2024 y diciembre de 2025. De tales hechos, 169 trabajadores resultaron agraviados.

Estudio revela alarmantes cifras

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Belleza indicó que la investigación desarrollada tiene una finalidad de recabar información sobre los atentados que tuvieron víctimas lesionadas o fallecidas en Lima Metropolitana y Callao; esto durante el periodo mencionado.

"Hemos podido recoger que se han registrado 125 atentados en el sector de transporte público por presuntamente actos extorsivos, esto en el periodo que refiero (agosto de 2024 y diciembre de 2025)", dijo a nuestro medio, este jueves 12 de febrero.

Es así como, detalló que el estudio contiene diversas fuentes de información para dar con la cifra exacta; ante ello, informó que durante el periodo de agosto 2024 y diciembre de 1015, se registraron 125 atentados en el sector de transporte. Estos estarían relacionados con presuntas extorsiones.

Al obtener la data correspondiente, se ha determinado que a raíz de estos atentados, se registraron 169 víctimas y se iniciaron 117 investigaciones fiscales a nivel de Lima Metropolitana y Callao. Estas cifras permitirían que se tomen decisiones drásticas con respecto al tema que aqueja a los transportistas.

Mayor violencia en 2025

De acuerdo al estudio, en el 2024 se registraron 20 atentados y en el 2025, fueron 105; producto de los mismos, se conoció que 93 personas fallecieron y 76 quedaron heridas. "Sabemos que el 87.6% son varones y 12.4% son mujeres", describió Brenda, quien indicó que la situación de los transportistas en el 2025, fue de mayor violencia.

"Es necesario para poder abordar el tema, tener información sobre las características de las víctimas, los hechos y que involucraron el desarrollo de estos atentados. Agosto y septiembre fueron los meses que tuvieron un mayor número de atentados en el año 2025", narró.

Cabe mencionar que, entre las zonas más afectadas fueron lima norte y lima sur. En el caso de lima norte, se registraron 41 atentados que representan el 32.8% de estos y, en lima sur 31 atentados que representan el 24.8% del total.

En conclusión, el estudio realizado por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela una cifra alarmante con respecto a los atentados perpetrados contra transportistas durante cierto periodo entre 2024 y 2025.