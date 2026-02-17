Pleno Extraordinario vota admisión a debate de mociones de censura contra José Jerí: Admiten cuatro

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los congresistas vienen participando del Pleno Extraordinario convocado para debatir especialmente las 7 mociones de censura contra José Jerí, hasta el momento han admitido a debate cuatro de estas.

Sustentan mociones

La congresista Ruth Luque, autora de la Moción 21240/2025, sustentó ante el la representación nacional las razones de su pedido, resaltando que este procedimiento es el adecuado para José Jerí pues "no lo ha elegido la población". Además, no dudo en resaltar que a lo largo de los días, se han conocido más irregularidades que manchan a la presidencia.

El documento se basa en las revelaciones de las reuniones clandestinas que sostuvo el mandatario el 26 de diciembre del 2025 y el 6 de enero del 2026 con el empresario chino Zhihua Yang. Fue admitido a debate con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Por su parte, el legislador Elías Varas, autor de la Moción 21241/2025, sustentó ante el Parlamento el documento señalando que el mandatario actualmente carece de idoneidad para ejercer la presidencia del Congreso y de la República.

Además, aprovechó para recordar al expresidente Pedro Castillo, asegurando que él jamás olvidó al país y nombró al candidato presidencial y congresista Roberto Sánchez, quien se encuentra hospitalizado. Lo mencionado causó descontento entre los legisladores, por lo que Fernando Rospigliosi, en el cargo de presidente encargado del Congreso, tuvo que pedirle que sea imparcial.

El archivo se basa en la reuniones no oficiales que sostuvo con Zhihua Yang y la afectación a la institucionalidad democrática, así como a la imagen del Congreso, que significó el hecho. Fue aprobado con 69 votos a favor y 26 en contra.

La Moción 21247/2025 fue presentada y sustentada por Jaime Quito, quien coincidió que José Jerí carece de idoneidad para permanecer en la Presidencia de la República. Recordó que José Jerí, como parlamentario, participó de comisiones en las que se dio a conocer las acciones irregulares de las que era parte Zhihua Yang.

Asimismo, criticó el cambio de versiones del mandatario respecto a las reuniones que tuvo con el empresario al señalar en un principio que era para coordinar las actividades para el día de la amistad Perú - China, versión que luego cambio al señalar que solo fue a cenar con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Al mismo estilo de Luque, no dudo en mencionar las últimas revelaciones periodísticas mediante las que se conoció que habría alguna relación entre Jerí y la red de prostitución del Congreso, por la presencia de Andrea Vidal en la celebración de su cumpleaños. Esta fue parte de la sustentación de la tercera moción de censura, que fue aprobada con 73 votos a favor y 25 en contra.

Edward Málaga sustentó la Moción 21251/2025 señaló que la inconducta del mandatario compromete la estabilidad del país y hace necesaria la censura, remoción de Jerí por los cuestionamientos que afronta. Esta fue la cuarta moción admitida con 76 votos a favor y 19 en contra.

Noticia en desarrollo...