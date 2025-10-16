PNP confirma que policía disparó contra manifestante: "¿Quién asumirá la responsabilidad política?", señala Málaga

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Edward Málaga Trillo, criticó el accionar policial tras el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del 15 de octubre. "El ministro Tiburcio negó que fuese terna, resultó ser DIRINCRI. ¿Importa?", cuestionó el legislador.

Málaga critica postura inicial de la PNP

A través de su cuenta oficial de X, el congresista Málaga publicó un mensaje tras la confirmación oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que confirma que un agente policial disparó en contra del ciudadano Ruiz.

Según señaló el partidario del Partido Morado, en el informe policial se indicó que las características del que habría perpetuado el crimen tenía "todas las características de un manifestante". Versión que finalmente es invalida tras la confirmación del jefe de la PNP, Óscar Arriola.

"Vamos de mal en peor. El informe policial decía que presentaba "todas las características de un manifestante". Qué manera de burlarse del país". publicó el congresista.

En su mensaje continuó "El ministro Tiburcio negó que fuese terna, resultó ser DIRINCRI. ¿Importa?", luego que las primeras declaraciones por parte del titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, señalará para diversos medios de comunicación que el plan policial no había contemplado el uso de agentes del Grupo Terna.

Tras la revelación y confirmación que el policía de tercera Luis Magallanes ha sido el autor del disparó que impactó en el tórax del manifestante Ruiz como versión oficial brindada desde la PNP, Arriola indicó que un fiscal penal común debe ser quien lleve el caso.

Arriola Delgado indica que el acto cometido por el S3 PNP Magallanes ha sido un caso "aislado", de manera que el acto cometido no podría comprometer a la institución policial, según la versión del comandante.

"Estos son hechos totalmente aislados del planeamiento donde la policía ha resistido por espacio de más de 7 horas", indicó para Canal N.

"¿Quién asumirá la responsabilidad política?"

El efectivo policial Magallanes perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no del Grupo Terna como presuntamente se indicaba al inicio de las investigaciones.

"No era un agente cubano ni boliviano. ¿Lo hizo en defensa propia? ¿Estaba en peligro? ¿Quién asumirá la responsabilidad política?".

Ante ello, Málaga enfatiza en indicar cuál fue el motivo por el que Magallanes gatilló un arma de fuego en contra del ciudadano durante la noche del miércoles 15 de octubre. si este se encontraba realizando "actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", como indicó Arriola.

Además, hace una reflexión ante el asesinato de Eduardo Ruiz: "¿Quién asumirá la responsabilidad política?", en medio de un contexto por disputas de poder en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo e inseguridad ciudadana en todo el país.