Proponen ley para que pagos por extorsión sean causal de pérdida deducible en impuesto a la renta

El congresista Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que busca que contribuyentes puedan descontar pagos por extorsión en el impuesto a la renta. Ello, en un panorama de crisis de seguridad ciudadana y política que atraviesa el país.

La iniciativa legislativa que propone el parlamentario, que pertenece al mismo partido del presidente José Jerí, se establece "modificar el literal d del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta".

Además, en el artículo 2 esta ley tiene como finalidad que aquellos contribuyentes que son víctimas del delito de extorsión "puedan acreditar las pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada". Ello para de esta manera "proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia".

Cabe resaltar que, esta medida buscaría formalizar las pérdidas económicas como parte del cálculo tributario mediante la presentación de una declaración jurada y evidencia documental del delito.

El cambio del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta

La citada norma señala lo siguiente: "A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley".

"Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros", se detalla.

Asimismo, indica que "siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente" se detalla como nuevo concepto posible de deducción.

Además, en el artículo 4 se explica que existirá responsabilidades penales para quienes emitan información falsa en la declaración jurada. Por último, la Disposición Complementaria Final autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a aprobar las normas reglamentarias que resulten necesarias para la implementación efectiva de la presente Ley.

