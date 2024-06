PPK asegura que no se arrepiente de haber indultado a Alberto Fujimori: "Era justo"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se pronunció sobre Alberto Fujimori y afirmó que no se arrepiente de haber otorgado el indulto al también exmandatario en diciembre de 2017.

En entrevista para el diario El Comercio, el exjefe de Estado ratificó una vez más la decisión tomada a favor del líder histórico del fujimorismo y explicó que resolvió otorgarle dicho beneficio en base a su conciencia.

Y es que, según las palabras de Pedro Pablo Kuczynski, consideró que era justo indultar al padre de Kenji y Keiko Fujimori a finales de 2017.

En esa misma línea, PPK expresó su postura a favor del indulto del exjefe de Estado pese a las consecuencias que tuvo para su gobierno.

Y es que si bien Pedro Pablo Kuczynski asegura que no está arrepentido, calificó dicha decisión como un "gran sacrificio".

Ello debido a que le costó perder los votos de un sector del Congreso de la República que le permitió continuar como mandatario tras el primer intento de vacancia.

"Si yo no hubiera hecho el indulto, mi gobierno hubiera terminado en cinco años, no en dos. O sea, fue un gran sacrificio que hice porque perdí todos los votos de la izquierda en el Congreso que me habían ayudado en la primera vacancia", agregó.