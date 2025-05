Premier Eduardo Arana confía obtener el voto de confianza del Congreso tras presentar su plan de trabajo

Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, expresó su confianza en que el Congreso le otorgará el voto de confianza a su gabinete luego de que se presente el plan de trabajo de su gestión.

Así lo declaró a la prensa luego de participar en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), donde adelantó que realizará cambios en la política gubernamental.

Arana recordó que, según lo establece la Constitución, cuenta con un plazo de 30 días para preparar su presentación ante el Congreso. Durante ese tiempo, indicó que se enfocará en identificar los ajustes necesarios dentro de la política de Gobierno, aunque evitó adelantar detalles.

"Asumo un compromiso que me parece importante, porque necesitamos primero hacer nuevos cambios en la política de Gobierno. Tenemos un plazo de 30 días para preparar nuestra presentación. Lo vamos a hacer, pero no voy a adelantar los cambios que vamos a hacer, me refiero a cambios en cuanto a la política, y si hay que mejorar el gran trabajo que el premier Adrianzén ha realizado y los ministros han hecho, pues cambiaremos el rumbo que corresponde", señaló.