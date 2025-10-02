Premier Eduardo Arana sobre orden del PJ de otorgar pensión a Pedro Castillo: "Debe cumplirse"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este último miércoles 1 de octubre, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Lima, declaró fundada la demanda que presentó la defensa legal de Pedro Castillo ordenando así que este reciba la pensión vitalicia que le corresponde por haber ejercido el cargo de expresidente.

La decisión fue tomada por el juez Alexis Johan Anicama Budiel del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio que desestima la orden del Congreso de la República la cual ordenó quitarle este beneficio al exmandatario por contar con una denuncia constitucional en su contra.

"Nula la Carta N° 543-2024-DRH-DGA/CR de fecha 22 de marzo de 2024, y la Resolución N° 133-2024-DGA-CR de fecha 14 de mayo de 2024; en consecuencia, se ordena a la emplazada proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, debiendo de otorgar al ex Presidente Pedro Castillo la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia", señala el documento.

Premier Arana asegura que orden del PJ debe cumplirse

Como era de esperarse, diversas autoridades del Ejecutivo se pronunciaron sobre este hecho. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana señaló que toda orden emitida por el Poder Judicial y que el gobierno de Dina Boluarte será en primero en respetar esta premisa.

"A cualquier decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento", indicó.

En esa misma línea, el premier evitó referirse directamente sobre el caso de Pedro Castillo, pero aseguró que no va politizar el tema y que desde su despacho se acatará cualquier decisión del organismo de justicia peruano.

Fallo que le devuelve la pensión a Pedro Castillo.

"Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre, no puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse", añadió.

Congreso apelará decisión del Poder Judicial

Quienes no están contentos con esta decisión es el Congreso de la República, ya que a través de sus redes sociales, emitieron un comunicado dando a conocer la decisión de apelar lo ordenado por el PJ respecto al beneficio correspondiente en favor de Castillo Terrones.

"Este jueves 2 de octubre, la Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones", expresaron.

De esta manera, el premier Eduardo Arana aseguró que debe cumplirse el fallo del Poder Judicial el cual ordenó otorgar nuevamente la pensión vitalicia para Pedro Castillo.