Pedro Castillo volverá a recibir su pensión vitalicia: PJ ordena al Congreso otorgar beneficio al expresidente

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Pedro Castillo, podrá recibir su pensión vitalicia por el cargo que ejerció entre julio del 2021 y diciembre del 2022. El Poder Judicial, mediante la Corte Superior de Lima, declaró fundada la demanda que realizó y que declara nula la carta y resolución que le quitaba dicho privilegio que el Congreso le denegó.

La demanda la resolvió el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, a cargo del juez Alexis Johan Anicama Budiel. El proceso de amparo fue presentado por la defensa del exmandatario el 30 de mayo del 2024. En la resolución, le da la razón a Castillo Terrones en contra del Congreso de la República.

"Nula la Carta N° 543-2024-DRH-DGA/CR de fecha 22 de marzo de 2024, y la Resolución N° 133-2024-DGA-CR de fecha 14 de mayo de 2024; en consecuencia, se ordena a la emplazada proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, debiendo de otorgar al ex Presidente Pedro Castillo la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia", indica el punto 2.

Fallo que le devuelve la pensión a Pedro Castillo.

Además, el Parlamento deberá pagar todos los costos procesales. Cabe precisar que en mayo del año pasado, el Legislativo lo privó de este derecho basándose en el artículo 2 de la Ley 26519. Esta suspendía el beneficio a los expresidentes sobre los cuales existía una denuncia constitucional.

La defensa del exmandatario había solicitado la nulidad y sin efecto legal la la Carta N° 543-2024-DRHDGA/CR, que deniega la pensión vitalicia a los jefes de Estado. Pidió lo mismo para la a Resolución N° 133-2024-DGACR, que declaró infundado contra la misiva en cuestión.

Contradicción de parte del Congreso

En la resolución se precisa que el Poder Legislativo cae en una contradicción, al negarle el derecho pensionario al exmandatario elegido en 2021, y permitiéndole el mismo a Alberto Fujimori. Se sustenta en que ambos fueron denunciados constitucionalmente.

"Existe contradicción en los argumentos brindados por la emplazada, al justificar las razones del otorgamiento y de la denegatoria de la pensión vitalicia. Al ex presidente José Pedro Castillo Terrones le deniegan la pensión vitalicia en virtud del artículo 2 de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori Fujimori se le otorga la pensión señalando que el mismo artículo atentaría el derecho a la presunción de inocencia", señala.

Así, el Congreso de la República perdió la demanda que interpuso Pedro Castillo por la suspensión de su pensión vitalicia por haberse desempeñado como presidente de la República. El Poder Judicial ordenó que se le vuelva a otorgar este beneficio.