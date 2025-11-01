Premier Ernesto Álvarez: "Este gobierno está comprometido a mantener la estabilidad económica"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia de la República de manera interina con más de un reto por delante. El primero y el más urgente, es el alarmante crecimiento de la criminalidad en el país el cual cobra vidas a diario a manos de sicarios.

Otro punto importante que debe cuidar el jefe de Estado, es el equilibrio económico que prima en todo el territorio y el cual era el logro más resaltado por la anterior gestión. Justamente, este hecho fue ratificado por el premier y mano derecha del mandatario.

Premier Álvarez está comprometido con la estabilidad económica

En un reciente evento público, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, volvió a dejar en claro que la prioridad del gobierno de José Jerí no solo es erradicar la inseguridad, el sicariato y la extorsión, sino también preservar la estabilidad económica y el equilibrio presupuestal.

Según indicó, el jefe del Gabinete, la idea es dejar un país próspero y pujante para el próximo gobernante el cual será elegido en las próximas elecciones generales que se realizarán el domingo 12 de abril del 2026.

"Este gobierno está comprometido a mantener la estabilidad económica justamente para dejar al próximo gobierno que elija el pueblo peruano, dejar la estabilidad económica, estabilidad financiera, para que puedan diseñar los programa sociales, beneficiar a la educación pública, pero con los fondos adecuados, cumpliendo el mandato de la Constitución, el equilibro presupuestal", indicó.

José Jerí aumenta presupuesto a comedores populares

Este viernes 31 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, abrió las puertas de Palacio de Gobierno para recibir a decenas de madres de familia encargadas de los comedores populares para darles un importante anuncio.

Junto a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, el mandatario dio a conocer que el presupuesto para estos programas sociales crecerá en el 2026 por lo que contarán con mayores recursos económicos para la preparación de sus alimentos.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para incrementar más los presupuestos, más las atenciones. Vamos a coordinar también con los otros sectores para hacer un esfuerzo colectivo. Dejaremos de hacer algunas cosas para atender otras y dentro de esas están ustedes", expresó.

