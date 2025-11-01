Avión presidencial llegó a Jamaica para repatriar a peruanos afectados por el Huracán Melissa

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/11/2025
Días atrás, el huracán Melissa, de categoría 5, tocó suelo jamaiquino causando terrible destrozos y decenas de muertes. De acuerdo a los reportes que llegan desde el Caribe, alrededor de 50 personas perdieron la vida a causa de este destre natural de grandes proporciones.
Avión presidencial del Perú parte rumbo a Jamaica
Como era de esperarse, decenas de peruanos quedaron varados en ciudades como Kingston y Montego Bay a causa de los fuertes vientos. Los compatriotas viajaron a suelo jamaiquino en busca de pasar días de relajo, pero terminaron encontrándose con un verdadero infierno.
En los últimos días, los connacionales pidieron por ayuda urgente para regresar al país ya que lo habían perdido todo. Finalmente, su reclamo fue escuchado por el gobierno de José Jerí quien ordenó la partida del avión presidencial hacia territorio jamaiquino.
La nave enrumbó sobre las primeras horas de este sábado 1 de noviembre llevando en su interior un total de 2 toneladas de ayuda humanitaria para ser entregada al gobierno jamaiquino.
"Avión presidencial partió a Jamaica por disposición del jefe de Estado Jose Jerí Oré, con más de dos toneladas de ayuda humanitaria y la misión de repatriar a los connacionales varados por el paso del huracán Melissa. Esta acción solidaria es liderada por la Cancillería", indicaron.
Peruanos regresan tras sufrir embate del huracán Melissa
Tras unas horas, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Montego Bay para hacer entrega de los víveres y productos de primera necesidad y hacer contacto con un primer grupo de 8 peruanos que exigían inmediata asistencia.
De acuerdo a lo indicado por la propia Cancillería, otro número de compatriotas están a la espera de ser contactados para regresar a territorio peruano lo más pronto posible. Según los registros, hay casi 40 connacionales que estuvieron en Jamaica cuando el huracán Melissa azotó dicho país.
"El Perú entregó a Jamaica más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria, tras la llegada del avión presidencial a Kingston. Ocho peruanos varados en la capital jamaicana por el paso del huracán Melissa ya se encuentran en la aeronave nacional, a la espera de completar la repatriación del resto de compatriotas localizados en Montego Bay", agregaron.
De esta manera, el avión presidencial llegó a territorio jamaiquino llevando 2 toneladas de ayuda humanitaria y con la finalidad de repatriar a un grupo de peruanos que se encontraban varados en dicho país tras dicho desastre natural.