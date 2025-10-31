Presidente José Jerí aumenta presupuesto a comedores populares: "Hemos sabido cumplir"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José Jerí, realizó un importante anuncio para los comedores populares. Realizando un esfuerzo, el Ejecutivo acordó aumentar el presupuesto para mejorar la calidad del servicio de alimentación que se ofrece a las personas más vulnerables del país.

Su gestión "da la cara"

Frente a varias mujeres que están a cargo de esta asistencia, el jefe de Estado, en compañía de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica dio este anuncio. Serán 20 millones de soles los que se destinarán de las arcas estatales mediante el Programa de Complementación Alimentaria (PCA).

El mensaje recibió la ovación de los invitados en el Patio de Honor de Palacio y de las dos dirigentes que se ubicaron a su lado que agradecieron este impulso económico. Al grito de "¡Que vivan las las madres, las ollas comunes y los comedores populares!", festejaron la decisión tomada por el Ejecutivo.

El presidente José Jerí destacó la labor de las mujeres encargadas de los comedores populares. Prometió hacer esfuerzos para incrementar el presupuesto: "Tengan paciencia"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/yjz1qRCaol — Canal N (@canalN_) October 31, 2025

Con respecto a su gestión, Jerí Oré precisó que están saliendo al frente y tratando de reconectarse con la ciudadanía. Prometió que el esfuerzo que realizará serpa con el objetivo de que el presupuesto sea aún más alto, en beneficio de miles de peruanos.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para incrementar más los presupuestos, más las atenciones. Vamos a coordinar también con los otros sectores para hacer un esfuerzo colectivo. Dejaremos de hacer algunas cosas para atender otras y dentro de esas están ustedes", manifestó el mandatario.

Palacio será "su casa"

En un momento de su discurso, el mandatario les dijo a las mujeres presentes que mientras él esté en el cargo, ellas serán bien recibidas en la 'Casa de Pizarro'.

"Solamente tengan un poquito de paciencia, pero ahí va a estar, con calma, los hechos han demostrado que hemos sabido cumplir la palabra. Dicho ello, les agradezco por estar acá presente. Esta es su casa, es y siempre será su casa mientras esté yo acá. Muchas gracias", cerró su presentación.

Cabe recordar que este sector pidió días atrás un reunión con el jefe de gobierno, acusando una falta de recursos económicos para cumplir con su servicio. La dirigente Abilia Ramos alertó que la reducción afectó el abastecimiento de todos los necesitados.

El presidente de la República escuchó el pedido de la red de illas comunes y con ello, los comedores populares se han visto beneficiados, con el aumento del presupuesto en 20 millones de soles. Con esto, podrán ofrecer un servicio íntegro para los beneficiados.