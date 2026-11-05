Premier Luis Galarreta y fiscal de la Nación concretan reunión para articular la lucha conjunta contra el crimen organizado

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con la finalidad de consolidar un frente institucional sólido y coordinado ante el avance del crimen organizado en el país, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo este jueves 5 de noviembre una reunión oficial con el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

Sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel

Según informó la PCM a través de sus canales oficiales, la cita se enfocó en estrechar la cooperación operativa y jurídica entre las decisiones del Poder Ejecutivo y las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

El encuentro permitió evaluar el despliegue de medidas conjuntas que optimicen la labor policial y la sustentación de las carpetas fiscales, buscando garantizar que las intervenciones contra las mafias deriven en procesos judiciales firmes y rápidos.

Con esta sesión se materializó la presencia del Ministerio Público en el espacio de articulación de alto nivel promovido por el Ejecutivo a través de su jefatura de Gabinete, marcando un hito en la búsqueda de consensos entre la administración central y los órganos de justicia encargados de la persecución penal.

#PCMInforma | Ahora el premier Luis Galarreta sostiene reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, con el objetivo de reforzar la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para enfrentar a las organizaciones criminales. El encuentro se realiza en una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, con la participación de los ministros del @MininterPeru, César Astudillo; @MinjusDH_Peru, Ernesto Álvarez; y el secretario técnico, Juan Villarán. Lee también Juntos por el Perú presenta proyecto para ampliar Reinfo hasta el 2028 y revisar concesiones ociosas November 5, 2026

Coordinación con la MML para la prevención ante El Niño

De forma previa a este diálogo con la Fiscalía de la Nación, el premier Galarreta mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Esta mesa de diálogo abordó dos ejes fundamentales para la capital: la seguridad ciudadana a través del fortalecimiento del Comando Unificado en apoyo a las fuerzas del orden, y la gestión de riesgos de desastres.

En este segundo aspecto, ambas autoridades evaluaron las acciones operativas de prevención y mitigación frente a las eventuales lluvias e impactos asociados al fenómeno El Niño. El objetivo de este trabajo bilateral apunta a acelerar el destrabe de proyectos y movilizar recursos estatales para proteger a las familias más vulnerables que residen en sectores críticos de la ciudad.

#PCMInforma | ¡Unimos capacidades para enfrentar el crimen y proteger a las familias de Lima! El premier Luis Galarreta se reunió con el alcalde de Lima Metropolitana, @Renzo_Reggiardo, para articular esfuerzos en seguridad ciudadana y fortalecer el trabajo con las fuerzas del orden, a través del Comando Unificado, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de los limeños. Asimismo, abordaron las medidas de prevención y mitigación frente a las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, a fin de reducir riesgos y proteger a las familias más vulnerables de la capital. Desde la PCM, articulamos esfuerzos y destrabamos acciones para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen y las emergencias. ¡El #PerúResponde! Lee también Senadora Karla Schaefer: "Estos 100 primeros días de la presidenta Fujimori nos da esperanza" November 5, 2026

La marcada ausencia del Poder Judicial

Pese a los avances alcanzados con la Fiscalía y el municipio limeño, la jornada dejó en evidencia la marcada inasistencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien no atendió la convocatoria formulada desde el Ejecutivo. Su ausencia prolonga la distancia institucional surgida a raíz de sus cuestionamientos a los discursos oficiales de la mandataria Keiko Fujimori sobre la labor judicial.

Esta reticencia genera incertidumbre sobre la posibilidad de estructurar una mesa de trabajo tripartita completa, dejando abierta la incógnita respecto a si el Poder Judicial dispondrá eventualmente la incorporación de sus representantes o mantendrá su alejamiento formal frente a las iniciativas coordinadas por la PCM.