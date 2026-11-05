Premier Luis Galarreta y fiscal de la Nación concretan reunión para articular la lucha conjunta contra el crimen organizado

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/11/2026
Con la finalidad de consolidar un frente institucional sólido y coordinado ante el avance del crimen organizado en el país, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo este jueves 5 de noviembre una reunión oficial con el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
Sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Según informó la PCM a través de sus canales oficiales, la cita se enfocó en estrechar la cooperación operativa y jurídica entre las decisiones del Poder Ejecutivo y las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
El encuentro permitió evaluar el despliegue de medidas conjuntas que optimicen la labor policial y la sustentación de las carpetas fiscales, buscando garantizar que las intervenciones contra las mafias deriven en procesos judiciales firmes y rápidos.
Con esta sesión se materializó la presencia del Ministerio Público en el espacio de articulación de alto nivel promovido por el Ejecutivo a través de su jefatura de Gabinete, marcando un hito en la búsqueda de consensos entre la administración central y los órganos de justicia encargados de la persecución penal.
Coordinación con la MML para la prevención ante El Niño
De forma previa a este diálogo con la Fiscalía de la Nación, el premier Galarreta mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Esta mesa de diálogo abordó dos ejes fundamentales para la capital: la seguridad ciudadana a través del fortalecimiento del Comando Unificado en apoyo a las fuerzas del orden, y la gestión de riesgos de desastres.
En este segundo aspecto, ambas autoridades evaluaron las acciones operativas de prevención y mitigación frente a las eventuales lluvias e impactos asociados al fenómeno El Niño. El objetivo de este trabajo bilateral apunta a acelerar el destrabe de proyectos y movilizar recursos estatales para proteger a las familias más vulnerables que residen en sectores críticos de la ciudad.
La marcada ausencia del Poder Judicial
Pese a los avances alcanzados con la Fiscalía y el municipio limeño, la jornada dejó en evidencia la marcada inasistencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien no atendió la convocatoria formulada desde el Ejecutivo. Su ausencia prolonga la distancia institucional surgida a raíz de sus cuestionamientos a los discursos oficiales de la mandataria Keiko Fujimori sobre la labor judicial.
Esta reticencia genera incertidumbre sobre la posibilidad de estructurar una mesa de trabajo tripartita completa, dejando abierta la incógnita respecto a si el Poder Judicial dispondrá eventualmente la incorporación de sus representantes o mantendrá su alejamiento formal frente a las iniciativas coordinadas por la PCM.