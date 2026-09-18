José Angello Tangherlini Casal: Presidenta Keiko Fujimori tomó juramento al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, tomó juramento a José Angello Tangherlini Casal como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo de Rafael Rey, quien renunció al cargo esta mañana argumentando problemas de salud.

En una breve ceremonia llevada a cabo al promediar las 9:00 p. m. de este viernes 18 de septiembre, la mandataria, acompañada de su Gabinete Ministerial en pleno, oficializó el primer cambio de integrante en el Consejo de Ministros, a casi dos meses de haber asumido funciones.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta Keiko Fujimori juramentó al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Se trata de José Angello Tanhgerlini Casal, que fue viceministro de Desarrollo de Agricultura Familia e Infraestructura Agraria y Riego.



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Trayectoria del nuevo titular del MTC

De acuerdo con la información oficial del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), José Angello Tangherlini Casal se desempeñó hasta el día de hoy como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, puesto que le fuera asignado el pasado 6 de agosto del 2026.

Asimismo, se desempeñó como jefe de Atención al Usuario Intermedio del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) entre 2021 y 2023 y 2024 y 2026, y asesor de alta dirección en el Midagri entre los años 2023 y 2024.

El nombramiento de Tangherlini Casal se dio tras la nueva sesión del Consejo de Ministros celebrada esta noche. Durante el acto, la jefa de Estado aprovechó la ocasión para agradecer los servicios prestados por el ahora exministro Rafael Rey, destacando, además, los logros de su gestión.

(Noticia en desarrollo...)