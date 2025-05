Presidenta Boluarte fue abucheada por estudiantes de Beca 18 durante ceremonia: "¡Fuera Dina!"

La presidenta Dina Boluarte protagonizó un incómodo momento durante una actividad oficial. Mientras participaba de la bienvenida a nuevos beneficiarios del programa Beca 18, Boluarte fue abucheada por un grupo de estudiantes, quienes le expresaron su rechazo gritando "¡Fuera Dina!". A raíz de ello, agentes de seguridad se aproximaron hacia los jóvenes, evitando así que continúen protestando en contra de la mandataria.

El último martes 6 de mayo, la jefa de Estado formó parte de la ceremonia de juramentación para los nuevos becarios del referido programa, acto que tuvo lugar en el coliseo Eduardo Dibós. Mientras hacia su ingreso al recinto, algunos jóvenes ubicados en las tribunas lanzaron frases en su contra, exigiendo la salida de Boluarte de aquel espacio.

"¡Fuera Dina!", gritaron, generando asombro entre los demás escolares. Algunos de ellos se percataron que un grupo de agentes de seguridad de la mandataria se aproximaban hacia ellos, por lo que rápidamente pidieron que se detuvieran para evitar ser amonestados. El hecho quedó registrado en video, y posteriormente fue difundido en las redes sociales.

Como era de esperarse, el clip se viralizó en cuestión de minutos, y muchos de los usuarios en las plataformas digitales expresaron su apoyo a la protesta realizada por los jóvenes. Además, denunciaron que pudo haber un tipo de censura por parte de la seguridad presidencial, pero esto, en base a las imágenes difundidas, no pudo ser corroborado.

La jefa de Estado encabezó la ceremonia de bienvenida a los cachimbos de Beca 18-2025, acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero, y demás autoridades competentes en la materia. Durante su discurso dirigido a los jóvenes del país, Dina Boluarte aprovechó en dejar en claro, que a pesar de las críticas y duros cuestionamientos de su mandato, seguirá "trabajando con la frente en alto" por el bien de la sociedad.

"A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la Presidencia y no me he rendido, pero este año para mí será 'papaya' como dicen los jóvenes. Será fácil transitar y como dicen en otras jergas de otros países, 'me han hecho la vida de cuadritos' aquellos enemigos de la patria que con ello creen que nos van a detener o impedir que sigamos avanzando", declaró durante la ceremonia