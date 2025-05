Eliminatorias Sudamericanas: Se confirmó fecha y hora para el duelo entre Perú y Ecuador en Lima

02/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan solo cuatro fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas y conocer a los seis clasificados y medio de Conmebol para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de ubicarse en la última posición de la tabla, la Selección Peruana aún cuenta con chances matemáticas para clasificar a esta cita mundialista, pero para ello deberá conseguir un puntaje casi perfecto en sus partidos restantes.

Fecha y hora confirmadas para el duelo ante Ecuador

Como se recuerda, en las últimas horas se conoció cuando y a qué hora se jugará el encuentro ante Colombia previo al choque contra Ecuador. Los cafeteros eligieron el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m. en el Estadio Roberto Meléndez ubicado en el calor de Barranquilla.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo no ha logrado igualar lo que fue su arranca en estas Eliminatorias por lo que ante la Bicolor deben sumar de a tres para asegurar de una vez por todas su boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

Ahora, la Selección Peruana también hizo oficial la fecha y hora de lo que será el cotejo ante Ecuador en el Estadio Nacional. Mediante las redes sociales, el equipo de todos indicó que este partido, válido por la jornada 16 de las Clasificatorias, se dará el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional.

Había una mala vibra

A propósito del combinado patrio, días atrás André Carrillo conversó con un programa digital donde reveló detalles no conocidos de lo que fue el proceso de Jorge Fossati. El volante nacional indicó que desde la convivencia entre comando técnico y jugadores no hubo problema alguno, pero que de igual forma no hubo un ambiente del todo positivo.

El atacante de Corinthians precisó que tal vez el sistema u otro aspecto que no supo explicar fue una de las razones para que no se consiguieran los resultados bajo el comando técnico del estratega uruguayo.

"Probablemente puede ser por el sistema, a lo mejor. La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo", indicó al programa del mago 'Plomo' en YouTube.

De esta manera, la Selección Peruana anunció que el encuentro ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el próximo martes 10 de junio en el Estadio Nacional.