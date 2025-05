Dina Boluarte: "Me la han hecho difícil desde que asumí la Presidencia y no me he rendido"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que se mantiene "fuerte y digna", a pesar de que "enemigos de la patria" le hacen difícil su función como mandataria desde el 7 de diciembre del 2022 hasta la actualidad.

La jefa de Estado llegó este 6 de mayo hasta San Borja para encabezar la ceremonia de bienvenida a los cachimbos de Beca 18-2025 acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero y demás autoridades competentes en la materia.

Durante su discurso dirigido a los jóvenes del país, Dina Boluarte aprovechó en dejar en claro, que a pesar de las críticas y duros cuestionamientos de su mandato, seguirá "trabajando con la frente en alto" por el bien de la sociedad.